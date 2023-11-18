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首頁　>　臺北市

韓國瑜列不分區歡喜造勢 楊佩樺轟：你是不入流的民代、市長

台灣基進不分區立委參選人、發言人楊佩樺諷刺，韓國瑜曾經就是不入流的民代及地方政府首長。（資料照）

台灣基進不分區立委參選人、發言人楊佩樺諷刺，韓國瑜曾經就是不入流的民代及地方政府首長。（資料照）

2023/11/18 22:55

〔記者林哲遠／台北報導〕前高雄市長韓國瑜將列入國民黨不分區立委名單首位，今（19）日出席造勢活動時高喊，有幾流的人民，就會有幾流的民意代表，就會有幾流的政府。對此，台灣基進不分區立委參選人、發言人楊佩樺諷刺，韓國瑜曾經就是不入流的民代及地方政府首長。

韓國瑜下午為國民黨台北立委參選人張斯綱站台時說，有一句老話，有幾流的人民，就會有幾流的民意代表，就會有幾流的政府，也就會有幾流的國家。他呼籲，選民在投票前要擦亮眼睛，看這個參選人過去的歷史、問政表現等等，這是選民唯一的權利。

對此，楊佩樺在臉書發文說，民意代表及政府確實是多數民意下產生，但是韓國瑜也是首位被多數民意罷免成功的直轄市長。韓國瑜擔任市長期間，市政停擺，韓國瑜的高雄的施政滿意度還是六都的最後一名。不僅如此，韓國瑜也沒有進步及人權價值，多次在公開場合發表歧視言論。

楊佩樺怒轟，從立法院官方的統計數字顯示，韓國瑜過去擔任立委質詢率只有18％，18個會期中僅在2次質詢率達50％，其他各會期不但質詢率不到一半，多半只有不到20％，更有4個會期質詢次數掛蛋。

她抨擊，從韓國瑜過去種種的表現，可以清楚地了解韓國瑜就是一個不入流的民代及地方政府首長，難道韓國瑜要把自己不入流的行為推到選民身上嗎？

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