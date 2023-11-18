全球至今只有30人！ 台師大鄭超仁獲頒國際全像騎士獎

國立台灣師範大學科技與工程學院光電工程研究所特聘教授鄭超仁，因為在光學全像領域的卓越貢獻，獲得「全像騎士（Holoknight）」榮譽頭銜及全像冠軍配劍。 （台師大提供）

2023/11/18 19:46

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣師範大學科技與工程學院光電工程研究所特聘教授鄭超仁，因為在光學全像領域的卓越貢獻，獲得來自世界各地的光學與全像知名專家學者所組成的精英團體「國際全像騎士團（International Order of Holoknights）」，授予「全像騎士（Holoknight）」榮譽頭銜，自1988年以來，全球只有30人獲得，鄭超仁是台灣首位全像騎士獎得主，名列亞洲第5位。

台師大校方表示，國際全像騎士團係由全像學領域的先驅Hans Rottenkolber博士於1988年創立，每年僅有一位新成員在精英光學領域中經由此國際精英團體認可而獲選產生。國際光電工程學會總裁和全像騎士團會士博士Bernhard Kress，宣布因鄭超仁對於啟蒙光學全像領域與成員的巨大貢獻，授予鄭超仁作為該騎士團成員的所有特權和榮譽，並授予全像騎士所象徵的全像冠軍配劍。

全像騎士頒獎典禮與德國慕尼黑SPIE光學計量學會議與光子學世界大會在同地舉行，依傳统，將由去年獲獎者SPIE 總裁博士Bernhard Kress代表授予2023年度全像騎士頭銜與佩劍。

鄭超仁表示，獲得此項崇高獎項，是完全出乎意料的驚喜，他要感謝父母、家人、老師、學生及來自台灣與世界各地的所有同事，他們的幫助和支持，對他在教學研究上獲得此項成就認可都具有關鍵作用。他的研究涵蓋資訊光電、光學計量學、數位暨電腦全像術、深度學習等專業領域，已發表逾百篇現代全像術研究論文。 。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法