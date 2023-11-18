東元獎得主揭曉 科技類8人、人文類1人

第30屆東元獎今（18日）公布，共有8名科技類與1名人文類得主獲獎，總獎金400萬元。（東元科技文教基金會提供）

2023/11/18 19:21

〔記者吳柏軒／台北報導〕第30屆東元獎今（18日）公布，共9人獲總獎金400萬元。得獎者有：台灣大學電機系特聘教授陳宏銘40年學研生涯，締造數位影像技術諸多革新；工研院副總吳志毅則號召上中下游組成Micro LED產業聯盟；中央大學工學院長蕭述三則致力熱流技術，讓台灣跟上淨零轉型腳步。

東元科技文教基金會指出，今年東元獎得主中，科技類占了8人，人文類1人，總獎金400萬元今一次發出，其中科技類得獎者的產學合作合計高達965件，計畫總金額逾49億元，呈現其學術到產業界的影響力。如陳宏銘、張 雍、葉秩光、江昭皚等4人皆有創業。

今年得主中，陳宏銘發展數位影像技術，推動3D街景、MPEG、JPEG、數位防手震、抗藍光、擴充實境（AR）等，親身參與人類視覺體驗大革命。

工研院副總吳志毅亦是台大電機系教授，洞悉Micro LED（微發光二極體顯示器）遠景，號朝上中下游產業籌組聯盟，將技術留在台灣。

中央大學工學院長蕭述三則致力熱流技術，跨領域擴展機械熱流技術應用，並深耕節能技術與發展生質綠能產業技術，有助2050淨零轉型。

中央大學環工所講座教授張木彬則是在台灣早期工業時期，各界對龐大垃圾山皆束手無策，在環境議題最艱難的年代，張挺身投入改善污染。

台大生物機電工程學系特聘教授江昭皚與團隊開發「蟲害疫情自動化監測系統」，降低農藥使用、發展出智慧農業，更新創4家公司。

清華大學生醫工程與環境科學系特聘教授葉秩光自主研發超音波顯影劑，跨足藥物遞送、小動物診療、神經調控與超音波氣泡物理等新創。

47歲中原大學薄膜技術研發中心教授張雍則是今年最年輕得主，以仿生雙離子電荷改質多層膜結構，開創全球最高效率之抗凝血型減除白血球濾器。他同是台大校長陳文章門生，師生相隔10屆皆獲東元獎。

陽明交通大學材料科學與工程學系講座教授陳智則是致力於先進封裝材料研究，推動銅－銅異質接合，且為電鍍奈米雙晶銅的先驅，影響台灣半導體產業深遠。

至於人文類今年唯一得主，為84歲國家教練林圭璋，曾為1964東京奧運高欄選手，後致力射箭運動發展，培育國內衆多人才，讓台灣躋身射箭強國，東元頒發《體育運動奉獻獎》。

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