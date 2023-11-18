為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

韓國瑜列藍不分區龍頭 北市小雞紛喊「當立法院長」

國民黨不分區立委提名名單排第1的韓國瑜（右五），今天（18日）下午替北市立委參選人游淑慧（右二）站台。（記者陳冠甫攝）

國民黨不分區立委提名名單排第1的韓國瑜（右五），今天（18日）下午替北市立委參選人游淑慧（右二）站台。（記者陳冠甫攝）

2023/11/18 19:36

〔記者陳冠甫／台北報導〕國民黨主席朱立倫今（18）日宣布，前高雄市長韓國瑜將列不分區第一位。韓國瑜今天（18日）下午替北市立委參選人游淑慧站台，與會的國民黨立委參選人羅智強、徐巧芯、張斯綱紛紛高喊「韓國瑜當立法院長」。

韓國瑜說，如果民進黨這8年執政，讓臺灣的經濟好、治安好，兩岸、能源政策穩定，百工百業興旺，民進黨就繼續執政。但是我們自己看著這8年，臺灣變成什麼樣子，能源不穩定、治安一塌糊塗，教育系統的問題更嚴重，所以要選什麼樣的立法委員，實在太重要了。

韓國瑜提到前總統陳水扁、立委柯建銘跟他同期在立法院，當時民進黨的立法委員很優秀、很熱情，就是清廉、勤政、愛鄉土。他說跟陳水扁當立委，他有自卑感，因為陳水扁每一天準備的資料很厚，資料跟身高差不多，立院質詢又言之有物。他說，平心而論，三級貧戶，當上中華民國總統，可以做最偉大的總統，但是陳水扁貪污腐敗，他痛批民進黨「黨性堅強、人性貪婪」。

游淑慧說，政黨輪替是民主國家的常態，做得好讓他做，做不好就換掉，有換才有比較有比較才有競爭。她說，小時候大家說「台灣錢淹腳目」他小時候，台灣很有錢，經濟越來越好，可是現在台灣，年輕人、年輕夫妻、長輩們都有不同的煩惱。

游淑慧說，從2000到現在2024年，民進黨每次都推給國民黨，但他們忘記了，這之中有16年民進黨執政，所以，這次選舉不是藍綠對決，而是好跟壞的對決。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
時力王婉諭辦親子泡泡趴 慶祝兒少後援會成立
2023/11/18 18:44

時力王婉諭辦親子泡泡趴 慶祝兒少後援會成立
江肇國競總成立 林佳龍轟盧秀燕：市長裝睡叫不醒
2023/11/18 18:07

江肇國競總成立 林佳龍轟盧秀燕：市長裝睡叫不醒

1400萬買2房含車位 雙北都會區只剩這裡
列藍營不分區龍頭 韓國瑜：有幾流的人民就會有幾流的民代
2023/11/18 17:25

列藍營不分區龍頭 韓國瑜：有幾流的人民就會有幾流的民代
韓國瑜列不分區第一 張博洋：93萬張罷免票是最大的宣傳
2023/11/18 16:23

韓國瑜列不分區第一 張博洋：93萬張罷免票是最大的宣傳

大改款中華CMC ZINGER 挑戰商旅車界線
臺北市今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播