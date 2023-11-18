韓國瑜列藍不分區龍頭 北市小雞紛喊「當立法院長」

國民黨不分區立委提名名單排第1的韓國瑜（右五），今天（18日）下午替北市立委參選人游淑慧（右二）站台。（記者陳冠甫攝）

2023/11/18 19:36

〔記者陳冠甫／台北報導〕國民黨主席朱立倫今（18）日宣布，前高雄市長韓國瑜將列不分區第一位。韓國瑜今天（18日）下午替北市立委參選人游淑慧站台，與會的國民黨立委參選人羅智強、徐巧芯、張斯綱紛紛高喊「韓國瑜當立法院長」。

韓國瑜說，如果民進黨這8年執政，讓臺灣的經濟好、治安好，兩岸、能源政策穩定，百工百業興旺，民進黨就繼續執政。但是我們自己看著這8年，臺灣變成什麼樣子，能源不穩定、治安一塌糊塗，教育系統的問題更嚴重，所以要選什麼樣的立法委員，實在太重要了。

韓國瑜提到前總統陳水扁、立委柯建銘跟他同期在立法院，當時民進黨的立法委員很優秀、很熱情，就是清廉、勤政、愛鄉土。他說跟陳水扁當立委，他有自卑感，因為陳水扁每一天準備的資料很厚，資料跟身高差不多，立院質詢又言之有物。他說，平心而論，三級貧戶，當上中華民國總統，可以做最偉大的總統，但是陳水扁貪污腐敗，他痛批民進黨「黨性堅強、人性貪婪」。

游淑慧說，政黨輪替是民主國家的常態，做得好讓他做，做不好就換掉，有換才有比較有比較才有競爭。她說，小時候大家說「台灣錢淹腳目」他小時候，台灣很有錢，經濟越來越好，可是現在台灣，年輕人、年輕夫妻、長輩們都有不同的煩惱。

游淑慧說，從2000到現在2024年，民進黨每次都推給國民黨，但他們忘記了，這之中有16年民進黨執政，所以，這次選舉不是藍綠對決，而是好跟壞的對決。

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