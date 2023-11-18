奇美創辦人許文龍去世 柯文哲：我感到不捨

奇美創辦人許文龍去世，柯文哲感到不捨。圖為柯文哲出席「韌性台灣，創造多贏」記者會。 （資料照，記者羅沛德攝）

2023/11/18 17:24

〔記者林哲遠／台北報導〕奇美集團稍早證實，奇美集團創辦人許文龍於今（18日）上午11時17分去世，享壽96歲。對此，民眾黨總統參選人柯文哲表示，「我感到不捨。」更透露，他常以許文龍的經歷、奮鬥故事來勉勵年輕人，並強調唯有把認真變成文化，才能有許文龍這樣讓後生晚輩無比崇敬的成就。

奇美集團今日下午證實，奇美集團創辦人許文龍於今早11時17分去世，享耆壽96歲。對此，民眾黨主席、總統參選人柯文哲也在臉書發文哀弔。

柯文哲表示，聽聞奇美集團創辦人許文龍離世，「我感到不捨，但願他的奮鬥故事，能繼續鼓舞每一個年輕人。」很多人對許董事長的印象，都停留在他斥資20億，為台灣打造出館藏最豐富的私立博物館，每天自在釣魚過著閒雲野鶴的日子。

「我走訪台灣的大專院校，跟年輕人分享我的人生哲學認真是一種文化，就常以許文龍的經歷來勉勵他們。」柯文哲說，許文龍是從70歲之後才常常釣魚，要是他20多歲創業時就這麼悠哉，哪有如今的奇美集團？

柯文哲強調，事實上，許文龍20多歲創業時非常打拚，他從家庭代工做起，靠著非比尋常的努力，才慢慢打造出奇美化工王國。當然身體健康很重要，工作不要過勞，但是唯有把認真變成文化，才能有許文龍這樣讓後生晚輩無比崇敬的成就。

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