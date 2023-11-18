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首頁　>　臺北市

列藍營不分區龍頭 韓國瑜：有幾流的人民就會有幾流的民代

韓國瑜（左二）今天（18日）下午參加國民黨（士林北投）立委參選人張斯綱（右一）造勢活動。（記者陳冠甫攝）

韓國瑜（左二）今天（18日）下午參加國民黨（士林北投）立委參選人張斯綱（右一）造勢活動。（記者陳冠甫攝）

2023/11/18 17:25

〔記者陳冠甫／台北報導〕國民黨主席朱立倫今宣布，前高雄市長韓國瑜將列不分區第一位。韓國瑜今天（18日）下午出席同黨立委參選人張斯綱（士林北投區）造勢活動時被問及此事，他未受訪僅回應「謝謝、謝謝」。然而張斯綱致詞時高興宣布，韓國瑜列入不分區龍頭，要大家衝出國民黨政黨票，送韓進國會；台下民眾也大喊要韓當「立法院長」。

韓國瑜表示，台北要走向國際化，這是立法委員的職責，向中央政府搶預算，民意代表要「如狼似虎」，要像狼一樣兇，要像老虎一樣威猛。

韓國瑜接著說，現在是選舉旺季，平常是淡季，4年才來一次旺季，投完票後政客就忘記選民了，「民進黨執政8年只告訴我們一件事，不貪污的人是傻瓜，他們大貪特貪大撈特撈！」

韓國瑜說，有一句老話，有幾流的人民，就會有幾流的民意代表，就會有幾流的政府，也就會有幾流的國家。他呼籲選民在投票前要擦亮眼睛，看這個參選人過去的歷史、問政表現等等，這是選民唯一的權利。

對於韓國瑜將列不分區第一位，張斯綱回應，韓國瑜是忠貞的國民黨員，列不分區是大家的期待，大家都希望韓國瑜在這場選舉裡面不要缺席、扮演重要的角色。今天黨中央聽到了，而韓市長也願意在選舉裡擔任火車頭、領頭羊的角色，他相信對整體選情都有很大的幫助。

張斯綱說，他相信韓國瑜在藍白之間會是最大公約數，未來藍、白在立法院合作，韓國瑜是最好的黏著劑。

國民黨（士林北投）立委參選人張斯綱。（記者陳冠甫攝）

國民黨（士林北投）立委參選人張斯綱。（記者陳冠甫攝）

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