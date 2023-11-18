教育學術團體年會今頒木鐸獎 關注生成式AI對教育的衝擊

教育學術界盛事，「中華民國教育學術團體聯合年會」今在台師大舉行，教育部長潘文忠（左二）及前教育部長吳清基（左一）出席表達重視。（記者林曉雲攝）

2023/11/18 16:55

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣教改今年30年，教育學界年度盛事「中華民國教育學術團體聯合年會」今日在國立台灣師範大學舉行，國立暨南國際大學校長武東星、國立中正大學教育學研究所教授林明地、大同技術學院代理校長楊昌裕等39位專業教育人士，獲教育部長潘文忠頒發「木鐸獎」肯定。教育學術年會也提出4項大會宣言，其中包括關注生成式AI對教育的衝擊。

潘文忠表示，武肺疫情對教育產生很大的影響，學校面臨停課的衝擊，從國小到大學的所有教育夥伴，以使命感面對各種挑戰，大家都用最大的力量，讓學生的學習不中斷，而疫情讓師資新陳代謝速度變慢，許多縣市在疫情期間未辦理教師甄試，直到近年疫情解封，教育部提供協助也對地方政府作出要求，各縣市共提出1萬個教甄名額，以補充中小學的師資人才，他也肯定各教育學術團體致力在學術研究和議題探討，是推動台灣教育向前邁進的重要力量。前教育部長吳清基也出席表達重視。

教育學術團體聯合年會召集人劉美惠表示，今年是中國教育學會90周年，也是台灣教改30周年，立基於30年教改的基礎和成果，懷抱「教改30，面向未來」，年會提出4項建言：一、善用生成式AI帶來的教育創新機遇，同時積極面對可能產生的挑戰，並提出應對策略；二、前瞻中小學課綱的課程改革基礎工程，立基於現階段課綱特色基礎上，推動未來課綱研修行動；三、教育成敗繫於師資的好壞，穩定各類型師資培育的供需，精進師資公費制度的運作；四、發揮學習歷程檔案的功能之餘，大專校院可適度公布評分規準，引導學生學習方向。

武東星獲台灣高等教育學會推薦，榮獲木鐸獎，他表示，經濟與文化不利學生應有更多關注和保障，以提升高等教育公共性；林明地獲中國教育學會推薦，致力推動校長學和學校領導相關研究，他表示，學術工作是一棒接著一棒的傳承，大家都是學習者，發揮個人創意為團體貢獻；楊昌裕獲中華學生事務學會推薦獲獎，他表示，學生事務日趨多元複雜，但攸關學生權益及發展，各種有關學生事務、輔導和特教相關的法律修正或教育部頒訂措施，都需要學校與時俱進跟上，對學校是一大挑戰。

國立暨南國際大學校長武東星（右）今獲教育部長潘文忠（左）頒發「木鐸獎」肯定。（記者林曉雲攝）

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