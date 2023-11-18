韓國瑜列國民黨不分區第一 台灣基進轟：意味不勝任也無法被罷免

台灣基進不分區立委參選人楊佩樺怒轟，將韓國瑜列入安全名單，意味著即使韓國瑜不勝任，也將無法被罷免。（台灣基進提供）

2023/11/18 16:35

〔記者林哲遠／台北報導〕前高雄市長韓國瑜今日表示，已接受黨中央賦予的任務，擔任國民黨不分區立委提名人。對此，台灣基進不分區立委參選人楊佩樺怒轟，將韓國瑜列入安全名單，意味著即使韓國瑜不勝任，也將無法被罷免。

楊佩樺指出，韓國瑜在擔任高雄市長期間，已充份展現出怠慢又傲慢的工作態度，短短1年多就落跑選總統，不僅市政停擺，還取消高雄多項重大建設，高雄的施政滿意度是六都的最後一名。台灣基進策動罷免也因而一呼百應，代表主流民意認為韓國瑜並不適任。

她續指，韓國瑜對主權立場明顯親中。不但曾以高雄市長身份赴香港與中聯辦密會，且拒絕向陸委會說明原委。香港的反送中事件已清楚向全世界示範被中國統治的下場，但韓國瑜仍然在回應反送中事件時，表示支持九二共識。而中國早已表明所謂的九二共識就是「一國兩制」，韓國瑜支持九二共識等同希望台灣成為中國統治下的「特別行政區」。

國民黨將曾被罷免的韓國瑜列入不分區根本就是有違民意，楊佩樺批評，是想要利用制度讓這樣不適任公職的人在立法院裡破壞國家發展。目前國會內已有阻擋國艦國造的馬文君，區域立委名單還有獲中共授旗的統戰夏令營副團長李明璇。

最後，楊佩樺質疑，國民黨所代表的到底是什麼樣的價值。她呼籲，台灣人不要輕視手中那張政黨票。

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