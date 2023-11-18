柯文哲不接蕭旭岑電話 陳佩琪：手機被我藏到棉被下

馬辦執行長蕭旭岑今天指出，自己致電給民眾黨總統參選人柯文哲卻沒接通。對此，柯文哲妻子陳佩琪還原昨夜經過。（擷自陳佩琪臉書）

2023/11/18 16:19

〔記者林哲遠／台北報導〕藍白合原定以檢視近期民調的方式決定總統參選人組合，豈料雙方因誤差範圍認定有所歧異，導致藍白合再度陷入僵局。馬辦執行長蕭旭岑今天指出，自己致電給民眾黨總統參選人柯文哲卻沒接通。對此，柯文哲妻子陳佩琪還原昨夜經過，表示是自己把手機藏起來。

陳佩琪透露，星期三中午看到先生簽的協定，「我告訴自己，那是他的政務，太太無權置喙，不可干預， 也不能說什麼，直到前天記者一直來電詢問， 覺得有點困擾，於是乾脆發個長文說明自己的感想。」

本來事情告一段落，就該收筆了，陳佩琪坦言，今天再度發文是覺得又被騷擾到了，但這回不是記者，是電話鈴聲。

陳佩琪指出，「先生昨天去苗栗廟口開講， 回到家已經11點多了，11點多對他算還早，又跑到臥室外做了一些工作，他嘴巴說不想打擾我，其實我這幾天咳得很厲害，應該是他不想受我咳嗽聲打擾吧，但昨晚我還是覺得很難入睡， 因為他的手機在旁一直響 一直響一直響。」

陳佩琪強調，是那種讓人感覺「總有一天等到你」的響，覺得有夠煩的，不是說老公晚上就不能接手機工作，只是都過半夜了，都將近1點了，到底有什麼緊急要事需要在這時候連環扣，詐騙集團也不會這麼勤快吧，於是把手機充電線拔掉，藏到棉被下。

「嗯…不錯，果然聲響小多了，」陳佩琪抱怨，沒想到過不一會兒，換市話響了，這幾天一遇市話就想到是民調電話，一定立刻接起來，但心想有這麼拼命的民調公司嗎？應該沒有吧，於是來個釜底抽薪之計，拔掉電話線，一勞永逸。

她說，「不久先生回來要睡覺，發覺他的手機不見了，緊張地直問我他手機呢， 我說在棉被裡啦，吵死了啦，他說不就關靜音就好了，還笑我笨不會關…」

陳佩琪說，自己一夜沒睡好，第二天爬不起來， 但醫院有共識營，又不能不去，起床沒好氣地問他，昨晚到底是發生什麼大事啦，有需要半夜打這種索命連環扣嗎？他說是藍營那裏一堆人要打電話要找他。

柯文哲說，「要我讓6趴啦！半夜來電， 要我答應，明天一早就可以公布他們贏啦！」陳佩琪當下則問柯，「喔喔喔！可是統計學上是我們贏過3趴才叫我們贏， 當初不是這樣說的嗎？記得你曾這樣說過， 我也在先前記者訪問時說要回來好好問你為何要如此讓？現在換成要讓6趴喔？ 」

最後，陳佩琪直言，自己一夜沒睡好有點火氣大，記者堵在1樓，醫院共識營又遲到，怒嗆「叫他們先打給賴清德啦，賴清德同意讓他們6趴，我們就讓了！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法