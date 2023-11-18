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柯文哲自嘲被誆了 姚立明「快嚇死」：無法分辨壞人能管好國家？

民進黨總統參選人賴清德競總主委姚立明（右）質疑民眾黨總統參選人柯文哲，一個連好人、壞人都不能分辨的人，居然還能夠選總統，能管理好國家嗎？（資料照）

民進黨總統參選人賴清德競總主委姚立明（右）質疑民眾黨總統參選人柯文哲，一個連好人、壞人都不能分辨的人，居然還能夠選總統，能管理好國家嗎？（資料照）

2023/11/18 15:54

〔記者陳政宇／台北報導〕「藍白合」因民調認定爭議而卡關，民眾黨總統參選人柯文哲今（18）日自嘲說，「因為我實在太容易說好啦、好啦、好啦」，這是他的口頭禪，「結果被人家誆了」。民進黨總統參選人賴清德競總主委姚立明表示，「我真的快嚇死了」，政治是管理眾人的事情，一個連好人、壞人都不能分辨的人，居然還能夠選總統，能管理好國家嗎？

「藍白合」陷入僵局，姚立明今受訪指出，這次柯文哲簽了6點協議，為什麼會翻臉不認帳？若是他來猜原因一定不準，因為有人會認為他有偏見，那就聽聽看柯現在最親近的兩個人說法。

姚立明表示，柯文哲的妹妹柯美蘭稱「柯文哲是亞斯柏格，他沒有辦法分辨對方是好人、壞人，他都把談判對手當做好人，所以就被騙了」；傳出列民眾黨不分區立委的前時代力量黨主席黃國昌則說，柯文哲太天真，他相信國民黨一定會公平、公正。

「我聽了這兩個人的說話，真的快嚇死了」，姚立明質疑，政治是管理眾人的事情，眾人就是有好人、有壞人，一個連好人、壞人都不能分辨的人，居然還能夠選總統，他能管理好這個國家嗎？

姚立明續指，一個天真到模棱兩可的協議他也敢簽，被誆騙了當天都沒發覺，這種談判能力，居然還敢講他可以去跟中國談判，讓兩岸局勢緩和，能相信嗎？他對大家只有一個建議，千萬不要聽柯文哲講什麼，一定要看柯文哲做什麼，這一點最重要。

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