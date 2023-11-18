姚立明認藍白合卡關國民黨卻自嗨 就像「九二共識」自欺欺人

國民黨與民眾黨15日召開第二次政黨協商會議，會後發表「兩黨協商共識」，國民黨主席朱立倫（左起）、國民黨總統參選人侯友宜、前總統馬英九與民眾黨主席柯文哲。（資料照）

2023/11/18 15:40

〔記者陳政宇／台北報導〕「藍白合」原定於今（18）日宣布正副手搭配人選，鑑於民調誤差範圍3%、6%談不攏，導致再度卡關。對此，民進黨總統參選人賴清德競總主委姚立明直言，藍白政黨談判破局，國民黨卻自嗨、自欺欺人，就像國民黨和前總統馬英九至今仍高談闊論的「九二共識」一樣，都是各懷鬼胎。

國民黨與民眾黨15日舉行政黨協商會議，達成合作6點共識，推派統計專家檢視各界自11月7日至17日的民調，但對於誤差範圍認定沒有共識，擇日再議。

對此，姚立明今受訪說，馬英九、國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜和民眾黨主席柯文哲15日談判出來後，每個人都信心滿滿，馬英九甚至還對外說，「這是歷史性的一刻」，國民黨立法委員鄭麗文也說，馬英九最後都在力挽狂瀾，並稱馬應該可以得諾貝爾和平獎。

姚立明表示，結果4天不到，藍白協議就破局，就各自解讀，這個場景就讓他想到，馬英九和國民黨全黨到現在還高談闊論「九二共識」，談判到現在還在說，九二共識談判非常成功，是兩岸和平的定海神針。

「有沒有發覺，九二共識跟藍白六點協議，不是一模一樣嗎？」姚立明直言，當初國民黨自信滿滿，其實根本沒有共識，兩岸各自解決，現在是兩黨各自解決，各說各話、各懷鬼胎。

姚立明也質疑，連國內兩個互相友善的政黨談判，國民黨都能自嗨，甚至於自欺欺人，「我們能相信他們未來主導台灣的政治，然後去跟對岸談判能成功嗎？」

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