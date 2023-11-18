藍白瀕臨破局「郭台銘招手」！黃士修：郭柯聯盟更自然

藍白合瀕臨破局，郭台銘陣營發言人黃士修表示，郭柯聯盟最自然。（資料照）

2023/11/18 15:14

〔記者吳亮儀／台北報導〕國民黨、民眾黨藍白合今（18）日瀕臨破局，總統擬參選人郭台銘陣營再向民眾黨主席柯文哲招手！郭陣營發言人黃士修今受訪時表示，郭柯聯盟最自然，也批評國民黨的粗暴操作是造成現在這局面最大的原因。

黃士修今天上午接受媒體聯訪被問及藍白合瀕臨破局，他表示，「郭柯聯盟」會更顯自然，郭台銘會做該做的事，登記前先與柯文哲溝通，「國民黨只要禮讓政黨推薦門票，在野僵局就能解決」。

黃士修也批評，國民黨的粗暴操作是讓事情變成現在這局面的最大原因，相比起來，郭台銘和柯文哲的「郭柯聯盟」會更自然，之前也多次講過，郭台銘在登記前會先和柯文哲溝通。至於何時再談？黃士修說，郭台銘在家接待柯文哲，「主人尊重客人隱私，如果柯辦未證實相關會談，郭辦不會主動公布談論內容」。

至於外界頻傳郭台銘可能退選，黃士修說，他不清楚是藍營哪個系統放話，「藍白談就談，跟郭台銘有什麼關係？郭台銘取得參選資格了，國民黨有什麼資格要求郭台銘退選」。他也提到，如果國民黨想下架民進黨，那就禮讓政黨推薦門票，在野僵局就能解決。

柯文哲預計明天（19日）在新北市板橋區有大型造勢活動，郭台銘是否會到場支持？黃士修說，正在評估考慮中，將持續與柯辦聯繫。

郭台銘陣營發言人黃士修。（資料照）

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