學化工跨域心理 林雅莉為特教學生奉獻20年獲表揚

學化工跨域心理的黎明技術學院輔導員林雅莉（右）為特教學生奉獻20年，獲教育部長潘文忠（左）公開表揚。（教育部提供）

2023/11/18 15:28

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部表揚特殊教育典範人員，大學原本讀化工，後跨域心理學的黎明技術學院輔導員林雅莉，從資源教室草創時期開始迄今，為特教學生奉獻20年，近日獲教育部頒發「大專階段優良特殊教育人員」殊榮。她表示，協助學生克服每個障礙，自我也突破一個個關卡，彼此學習到問題解決能力，如何付出、如何收穫及如何去愛，同得喜悅，看到學生的成長而獲得快樂。

林雅莉說，她喜歡從事助人的工作，原本就讀化工系，後來赴美國攻讀心理學系，92年回國後，選擇在黎明技術學院草創資源教室擔任輔導員，服務身心障礙學生，一待就是20年，未曾換過學校，也未離開特教領域，樂在其中，她做任何事情都會以身心障礙學生福祉為首要考量，這樣才能讓做的事情變得有價值，值得花時間去努力。

因為有創造特教價值的信念，林雅莉表示，她希望將特教服務制度化及多元化，讓共同服務身心障礙學生的資源教室輔導員都能擁有滿滿的熱忱，讓學校師生用不同的視角，透過辦理各樣活動，讓更多人認識，例如為協助身心障礙學生建立自信，舉辦「愛。無礙─資源教室特殊生作品展暨特教影展」，展出學生設計的衣服、設計圖、雕刻等，讓慢飛天使的作品能與大家分享。

另，林雅莉也主動結合學校體育發展中心，成立一般生與特殊學生融合組成的籃球團隊，已有10多名身心障礙學生參加培訓，培養出多名優秀的特殊奧林匹克運動員，今年代表我國至德國參賽並獲得優異成績，除了鍛鍊學生身體，也增加學生們的自信心及學習力。

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