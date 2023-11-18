為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

朱長生同夥林智宏疑逃海外 近期開臉書還改名「林力宏」

林智宏與死在曼谷的朱長生是朋友，2人被許多人指控涉及詐欺吸金，而朱目前已遭人虐殺，被害人陳孝志發現，林智宏大頭貼臉書日前關閉，近期又開啟並改名為「林力宏」，呼籲林出面接受調查。（陳孝志提供）

林智宏與死在曼谷的朱長生是朋友，2人被許多人指控涉及詐欺吸金，而朱目前已遭人虐殺，被害人陳孝志發現，林智宏大頭貼臉書日前關閉，近期又開啟並改名為「林力宏」，呼籲林出面接受調查。（陳孝志提供）

2023/11/18 14:28

〔記者吳柏軒／台北報導〕47歲男子朱長生驚傳16日在泰國遭歹徒「木乃伊」式綑綁虐殺，其生前與同夥林智宏一起遭控涉及多起投資吸金案，如今朱男喪命，林男行蹤亦成謎，不排除黑吃黑；吸金案被害人之一的知名經紀人陳孝志透露，林男日前臉書關閉，最近又突然開啟，並改名為「林力宏」，認為朱林2人牽涉龐大利益與地下勢力，呼籲林趕緊出面。

泰國警方16日在曼谷邦納區（Bangna）旅館發現朱長生屍體，其全身遭綑綁，身上有被施虐痕跡，手機跟電腦不翼而飛，保險箱有血跡等，研判現場發生打鬥與洗劫；朱畢業清華大學，曾成立組織募款防疫物資，被質疑假公益真吸金、後又成立「行勝於言實踐研究院」，並到泰國投入大麻產業。

陳孝志爆料，林智宏與朱是同夥，並在通訊軟體，宣傳其有6千坪辦公樓可種大麻，將發行「大麻幣」虛擬貨幣等，朱還稱有200萬元乾淨美金（約6300萬台幣）可供涉洗錢等，2人涉及龐大金錢利益；陳說，林智宏已被通緝，且至少還有2個地下錢莊派人找他，疑似積欠大筆債務。

陳孝志更透露，林智宏日前臉書關閉，上週又再度開啟，但卻改名成「林力宏」，而其臉書大頭貼的背景，則是頭像與義大利羅馬的歷史建物，陳認為：「一看就是合成」，疑似想要拋煙霧彈隱匿行蹤；陳呼籲，如今朱長生已死，但朱林2人涉及龐大利益，很多錢可能在林身上，檢警應加緊時間追查，也要林趕緊出面接受調查，並面對債務糾紛。

本報記者經通訊軟體傳訊林智宏，但林並未已讀，無法取得其相關回應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
抓到了！朱長生在泰國遭虐殺 緬甸籍凶嫌：有人說他很有錢
2023/11/18 05:50

抓到了！朱長生在泰國遭虐殺 緬甸籍凶嫌：有人說他很有錢
經紀人陳孝志爆料：朱長生投資大麻、洗錢 與同夥反目
2023/11/18 05:30

經紀人陳孝志爆料：朱長生投資大麻、洗錢 與同夥反目

1400萬買2房含車位 雙北都會區只剩這裡
朱長生慘死泰國旅館！ 曾被控吸金 「曼谷打卡」最後貼文曝光......
2023/11/17 11:48

朱長生慘死泰國旅館！ 曾被控吸金 「曼谷打卡」最後貼文曝光......
全身遭綑綁陳屍旅館！泰國遭殘殺台男身分曝光 曾槓上王世堅……
2023/11/17 05:51

全身遭綑綁陳屍旅館！泰國遭殘殺台男身分曝光 曾槓上王世堅……

大改款中華CMC ZINGER 挑戰商旅車界線
臺北市今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播