朱長生同夥林智宏疑逃海外 近期開臉書還改名「林力宏」

林智宏與死在曼谷的朱長生是朋友，2人被許多人指控涉及詐欺吸金，而朱目前已遭人虐殺，被害人陳孝志發現，林智宏大頭貼臉書日前關閉，近期又開啟並改名為「林力宏」，呼籲林出面接受調查。（陳孝志提供）

2023/11/18 14:28

〔記者吳柏軒／台北報導〕47歲男子朱長生驚傳16日在泰國遭歹徒「木乃伊」式綑綁虐殺，其生前與同夥林智宏一起遭控涉及多起投資吸金案，如今朱男喪命，林男行蹤亦成謎，不排除黑吃黑；吸金案被害人之一的知名經紀人陳孝志透露，林男日前臉書關閉，最近又突然開啟，並改名為「林力宏」，認為朱林2人牽涉龐大利益與地下勢力，呼籲林趕緊出面。

泰國警方16日在曼谷邦納區（Bangna）旅館發現朱長生屍體，其全身遭綑綁，身上有被施虐痕跡，手機跟電腦不翼而飛，保險箱有血跡等，研判現場發生打鬥與洗劫；朱畢業清華大學，曾成立組織募款防疫物資，被質疑假公益真吸金、後又成立「行勝於言實踐研究院」，並到泰國投入大麻產業。

陳孝志爆料，林智宏與朱是同夥，並在通訊軟體，宣傳其有6千坪辦公樓可種大麻，將發行「大麻幣」虛擬貨幣等，朱還稱有200萬元乾淨美金（約6300萬台幣）可供涉洗錢等，2人涉及龐大金錢利益；陳說，林智宏已被通緝，且至少還有2個地下錢莊派人找他，疑似積欠大筆債務。

陳孝志更透露，林智宏日前臉書關閉，上週又再度開啟，但卻改名成「林力宏」，而其臉書大頭貼的背景，則是頭像與義大利羅馬的歷史建物，陳認為：「一看就是合成」，疑似想要拋煙霧彈隱匿行蹤；陳呼籲，如今朱長生已死，但朱林2人涉及龐大利益，很多錢可能在林身上，檢警應加緊時間追查，也要林趕緊出面接受調查，並面對債務糾紛。

本報記者經通訊軟體傳訊林智宏，但林並未已讀，無法取得其相關回應。

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