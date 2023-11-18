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喊「從未支持柯文哲」 高嘉瑜：他變來變去已讓年輕人失去信心

高嘉瑜今上午與立法院長游錫堃前往內湖區737早市掃街拜票。（記者楊心慧攝）

高嘉瑜今上午與立法院長游錫堃前往內湖區737早市掃街拜票。（記者楊心慧攝）

2023/11/18 13:04

〔記者楊心慧／台北報導〕藍白合以民調決定總統大選組合，雙方對誤差範圍無法取得共識，面臨破局；台北市第四選區（內湖、南港）民進黨立委高嘉瑜今受訪批評，藍營、白營公信力完全破產，演這齣戲，不知道演給誰看，根本演哭戲、鬧劇一場，她也說自己從未支持柯文哲，過去在議會也強力監督他，並說，「柯文哲變來變去，已讓年輕人失去信心、支持的可能」。

高嘉瑜今上午找立法院長游錫堃前往內湖區737早市掃街拜票，面對「藍白合」對於民調無共識，高嘉瑜表示，雙方除博取媒體版面外，支持者看不到兩黨信念、原則，在毫無誠信之下，只是玩弄支持者感情，對民進黨而言，就是堅定一致、始終如一，支持賴清德從未動搖。

高嘉瑜說，藍白合鬧劇讓人笑掉大牙，將總統大選當成兒戲、當成個人權力的分配，不顧國家未來、信念，她認為選民想看的是國家方向、未來，並非政黨分裂；媒體追問是否看清柯文哲，高嘉瑜說，過去她都跟民進黨立場相同，從2014年民進黨跟柯文哲合作，到2018年支持台北市長候選人姚文智、2020年支持台北市長候選人陳時中，「我從未支持柯文哲」。

高嘉瑜強調，過去在市議會時，自己強力監督柯文哲，且柯文哲變來變去，已讓年輕人失去信心、支持的可能，她的支持者除綠營基本盤，還要擴大中間、年輕選民支持度，才能翻轉藍大於綠的選區，至今她仍在努力中。

游錫堃受訪表示，藍白是否合已討論好幾個月，有時看似談談很好，有時候又互批，難以斷定最後成不成，不到最後仍要觀察；媒體詢問，正國會人士認為，游錫堃已退出黨務已久，主張民進黨不分區立委安全名單應納入正國會人士，游錫堃表示，他當立法院長後，就沒有參與黨務活動，完全依法處裡；媒體問不分區名單就沒有正國會？游錫堃說，那就是黨務了。

高嘉瑜今上午與立法院長游錫堃前往內湖區737早市掃街拜票。（記者楊心慧攝）

高嘉瑜今上午與立法院長游錫堃前往內湖區737早市掃街拜票。（記者楊心慧攝）

高嘉瑜說，「柯文哲變來變去，已讓年輕人失去信心、支持的可能」。（記者楊心慧攝）

高嘉瑜說，「柯文哲變來變去，已讓年輕人失去信心、支持的可能」。（記者楊心慧攝）

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