藍白合再卡關 台灣基進不意外：根本是政治分贓的合體！

民眾黨總統參選人柯文哲今（18）日偕同競選總幹事黃珊珊及民調專家關智宇等人在新莊競選總部舉行記者會，說明藍白合民調爭議。（記者叢昌瑾攝）

2023/11/18 13:01

〔記者林哲遠／台北報導〕藍白合今早再次卡關，民眾黨主席柯文哲、國民黨主席朱立倫分別召開記者會相互放話。對此，台灣基進表示，藍白合最終如果破局也絲毫不意外，就算這個組合當選了，未來也會因為各自要拿資源談不攏，就宣告破局，畢竟這不是一個理念的整合，而是政治分贓的合體。

基進黨抨擊，柯文哲就是不折不扣的政治投機份子，過去聲稱自己是墨綠、228受害者家屬來參選台北市長，想不到現在竟然能夠接受與製造228悲劇以及白色恐怖的中國國民黨談合作，如今卻因民調細節的存有認知上落差，反映藍白雙方的核心問題在於各自有各自的盤算，所謂要符合台灣人民的期盼，更是凸顯其虛偽。

今早馬辦公布藍白合作民調結果，雙方對民調細節的有效性存有分歧，未能達成共識，基進黨認為，說到底就是出於兩個陣營無法看政治怎麼分贓，一塊肥豬肉，看是用叉子分還是用筷子分，誰吃五花誰吃肩胛。藍白兩黨狼狽為奸分食大餅的畫面，實在吃相難看。

基進黨呼籲，本土派選民應跳脫數字與民調技巧的計算，這些複雜的民調細節，不過是兩黨用來爭奪最後政治資源詮釋權的工具，對台灣大局完全不重要。藍白合誕生，代表未來的立法院就是一大一小的中國黨。真正的台灣大局，該由忠誠於台灣的本土執政、本土在野所組成。

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