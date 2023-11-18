藍白合再卡關 台灣基進不意外：根本是政治分贓的合體！
2023/11/18 13:01
〔記者林哲遠／台北報導〕藍白合今早再次卡關，民眾黨主席柯文哲、國民黨主席朱立倫分別召開記者會相互放話。對此，台灣基進表示，藍白合最終如果破局也絲毫不意外，就算這個組合當選了，未來也會因為各自要拿資源談不攏，就宣告破局，畢竟這不是一個理念的整合，而是政治分贓的合體。
基進黨抨擊，柯文哲就是不折不扣的政治投機份子，過去聲稱自己是墨綠、228受害者家屬來參選台北市長，想不到現在竟然能夠接受與製造228悲劇以及白色恐怖的中國國民黨談合作，如今卻因民調細節的存有認知上落差，反映藍白雙方的核心問題在於各自有各自的盤算，所謂要符合台灣人民的期盼，更是凸顯其虛偽。
今早馬辦公布藍白合作民調結果，雙方對民調細節的有效性存有分歧，未能達成共識，基進黨認為，說到底就是出於兩個陣營無法看政治怎麼分贓，一塊肥豬肉，看是用叉子分還是用筷子分，誰吃五花誰吃肩胛。藍白兩黨狼狽為奸分食大餅的畫面，實在吃相難看。
基進黨呼籲，本土派選民應跳脫數字與民調技巧的計算，這些複雜的民調細節，不過是兩黨用來爭奪最後政治資源詮釋權的工具，對台灣大局完全不重要。藍白合誕生，代表未來的立法院就是一大一小的中國黨。真正的台灣大局，該由忠誠於台灣的本土執政、本土在野所組成。