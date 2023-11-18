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大選登記前2天僅賴清德確定參選 賴營諷藍白：沒想到有今天

藍白合以民調決定2024總統大選組合，但雙方目前就誤差範圍無法取得共識，民進黨總統參選人賴清德競辦發言人陳世凱今日表示，正副總統登記前2天，唯一一個確定會參選的人只有賴清德，沒想到有今天。（資料照，本報合成）

藍白合以民調決定2024總統大選組合，但雙方目前就誤差範圍無法取得共識，民進黨總統參選人賴清德競辦發言人陳世凱今日表示，正副總統登記前2天，唯一一個確定會參選的人只有賴清德，沒想到有今天。（資料照，本報合成）

2023/11/18 12:34

〔記者陳政宇／台北報導〕藍白合以民調決定2024總統大選組合，但雙方目前就誤差範圍無法取得共識，擇日再議。對此，民進黨總統參選人賴清德競辦發言人陳世凱今（18）日表示，正副總統登記前2天，唯一一個確定會參選的人只有賴清德，沒想到有今天。

藍白協商陷入僵局，昨晚民調專家經過5個小時的馬拉松式討論，對於誤差範圍的認定不同，因此未能達成決議。

對此，陳世凱今透過臉書表示，他要補充一個時間感，今天是距離正副總統開始登記的前2天，到目前為止，唯一一個確定會參選的人，仍然只有賴清德，「真的是沒想到有今天」。

陳世凱強調，選對的人，走對的路，國家才能繼續穩健前進。他並附註，「台灣不能亂」。

另，一名民進黨內人士指出，就如同之前預測，柯文哲從「白色戀人變恐怖情人」，一直想透過周旋於藍營及首富之間，來獲取自己的最大利益，只要跟國民黨協商不順就跑去夜會首富，夜會完首富，再去讓前總統招手，這種行徑簡直是「政治渣男」。

黨內人士強調，這幾個月可以從藍白合變「藍白拖」，再加碼演出「淚海」，這個荒腔走板的過程可看出，柯文哲只是想要透過周旋各陣營來創造自己的舞台，根本不是真心想要跟國民黨合作，藍白之間其實就是「虛情假意、分贓利益」。

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