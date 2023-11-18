6份民調到底3:3還是5:1！不滿國民黨要求「讓6％」柯文哲秀數據回嗆

總統參選人、民眾黨主席柯文哲今（18）日偕同競選總幹事黃珊珊及民調專家關智宇等人，在新莊競選總部舉行記者會說明在野整合專家會議結論。（記者叢昌瑾攝）

2023/11/18 12:28

〔記者林哲遠／台北報導〕藍白合協商原定今早宣布正副總統搭配組合，結果臨時喊卡，傳出雙方是因為民調結果喬不攏，民眾黨總統參選人柯文哲今親上火線召開記者會說明原因，會中柯文哲嗆：「今天不是要贏柯文哲，是要大選贏賴清德，真的大選時，賴清德連0.01%都不會讓你。」

一開始柯辦發言人陳智菡公佈6份民調內容並指出，若以原定說好的禮讓3％，從6份民調中的比數應該是3:3；國民黨卻主張要禮讓2倍，導致比數變成5:1，雙方在今天清晨接近2點20分左右無法達成共識，導致散會。

她說明，從趨勢民調來看，柯侯是48.3％、賴蕭是39.2％，將48.3減39.2等於9.10，再比對侯柯對賴蕭，則是46.1減41.6，差距為4.50，並將9.1減4.5，最後差距是4.6；但抽樣誤差在每一份份數會有不同數值，不是絕對的3％，因為份數不同而產生不一樣誤差值，但柯文哲主張誤差範圍內都願意禮讓，因此4.6減掉誤差範圍2.17，該份民調為柯文哲贏。

以聯合報民調來看，雙方差距平手為0，但因為柯文哲主張禮讓，就是由侯友宜得分。陳智菡透露，最終計算下，呈現3比3平手，但國民黨認為這樣的誤差範圍無法接受，最終專家會議中無法得到共識。

對此，柯文哲則表示，不管怎樣，賴清德還是有30趴的支持度，在野不合作就可能會輸掉。半年前，主要是國民黨先提出藍白合要求，「我一開始說要藍白合也可以，但要有公平的方法來做民調，一開始我先說三場辯論比全民調，但他們不敢；後來又說只要全民調就好，他們也不要。」

「最後，除了要讓3趴還要綁在同一張選票上，其實，當兩個名字放在選票上，已經對老百姓有抹平的作用會把差距變小。」柯文哲說，15日在馬見證下，「我想到說，我們是小黨才決定這樣讓3趴，還讓幕僚哭成一團。」

豈料，國民黨卻在昨天晚上要求要讓6趴，柯文哲抨擊，「今天不是要贏柯文哲，是要大選贏賴清德，真的大選時，賴清德連0.01%都不會讓你。」

最後，柯文哲強調，對他來說，這6份民調中，讓3％就是3:3，是不是可以黨對黨再協商，但「要我們讓6％，這坦白說已經超過一般人民的常識。」找出一組最強候選人才是大家的目標，還是期待可以跟國民黨繼續協商，但不能要求讓6%，「這樣無法跟支持者交代。」

總統參選人、民眾黨主席柯文哲。（記者叢昌瑾攝）

陳智菡公佈6份民調內容指出，若以原定說好的禮讓3％，從6份民調中的比數應該是3:3；國民黨卻主張要禮讓2倍，導致比數變成5:1。（柯辦提供）

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