藍白合卡關 凌濤點名黃珊珊阻撓民調統計專家簽名

國民黨提供的民調資料。（國民黨提供）

2023/11/18 12:42

〔記者施曉光／台北報導〕藍白合喬不攏，國民黨智庫副執行長凌濤今日上午在馬英九基金會召開記者會後受訪指出，雙方談判仍在進行，不代表破局，國民黨會爭取最後的關鍵24小時，希望能有好的結果；接著話鋒一轉，批評民眾黨的「主戰派」阻撓民眾黨推薦的民調統計專家，不願意就統計學的專業放手讓專家認可，並點名柯文哲競選總幹事黃珊珊昨天深夜堅持不讓民眾黨專家簽字，難道這些主戰派在「藍白合」走到最後一刻還要阻礙？難道這就是主戰派對待台灣民眾所展現的態度嗎？

凌濤表示，雙方昨晚協商，民眾黨堅持的3個部分，就是一切爭議的源頭，民眾黨堅持排除對「柯侯配」不利的市話民調，堅持留下有利「柯侯配」的統計數字，他強調，市話民調具有一定基礎，國民黨尊重具有公信力的民調機構，民眾黨卻堅持要排除。

凌濤接著說，大家都學過統計學，統計誤差就是按95%的信心水準以及樣本數，直接對應出來，並非任何人講的數字，當初藍白政黨協商第3點黑紙白字寫的是「統計誤差」，也就是「正負3%」，但民眾黨人士現在卻解釋什麼是「3%」、什麼是「6%」，「這根本就是所謂的科學，而非統計學」。

他呼籲民眾黨回到統計學的基礎上，討論何謂統計誤差，就是「正負3%」。

凌濤指出，3方民調統計專家昨晚對於整體民調與誤差沒有疑義，一路協商到凌晨2點，但黃珊珊卻堅持不讓民眾黨的民調專家簽名，他不禁想請問民眾黨的「主戰派」，難道藍白合走到最後一刻，還要再阻撓？民眾黨主戰派就是想排除一切不利的資料，留下一切有利的統計，但即便排除掉不利的資料，集合所有有利的資料，「侯柯配」與「柯侯配」不過就是打成平手3比3。

凌濤說，雙方談判還在進行，只能說昨天的民調討論會不順暢，民眾黨專家代表沒有簽名，但這不代表破局，國民黨還會爭取關鍵的最後24小時，希望能有好的結果，但如果民眾黨的民調專家持續受主戰派的阻撓，主戰派不願意就統計學專業放手讓專家認可，基本上所有談判可能就要回到柯文哲與朱立倫、侯友宜、馬英九再次協商。

馬英九基金會18日舉行「公佈兩黨協商結論之民調檢視結果」記者會，執行長蕭旭岑公布結果。（台北市攝影記者聯誼會提供）。

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