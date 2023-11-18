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涉打假球 SBL裕隆球員周暐宸、吳祐任、洋將斑霸交保

裕隆納智捷籃球隊柯旻豪、斑霸等人被移送士林地檢署。（記者陳志曲攝）

裕隆納智捷籃球隊柯旻豪、斑霸等人被移送士林地檢署。（記者陳志曲攝）

2023/11/18 08:06

首次上稿 01:14
更新時間 08:06 新增斑霸交保

〔記者楊國文／台北報導〕SBL裕隆球員吳季穎涉簽賭、打假球案情急遽升高。士林地檢署17日指揮刑事局搜索裕隆公司等16個處所，傳年度MVP柯旻豪、明星中鋒斑霸等8名球員、組頭等4人，震驚籃壇，12名被告晚間被依賭博、違反運彩條例等罪移送士檢偵辦，前後任總教練邱大宗、李啟億等4名證人則請回。

士檢偵訊後，17日深夜，裕隆球員周暐宸、吳祐任各以30萬元交保候傳、限制住居。吳姓邱姓友人、張姓友人分別以3萬元、6萬元交保、限制住居，其他涉案球員、邱繼緯、黃品瑄等人由檢察官漏夜複訊中。洋將斑霸在在今天（18日）凌晨以10萬元交保，限制出境、住居。

12名被告有8名球員，分別是柯旻豪、斑霸、陳品銓、吳祐任、周暐宸、黃鉉閔、邱忠博、顏聞佐。另4人是前助理教練邱繼緯，吳季穎前女友黃品瑄、邱姓友人、張姓友人。

上季效力SBL裕隆納智捷隊的吳季穎（25歲），被控涉及在「九州娛樂城」簽賭，依下注左右球賽進行，士檢認為他涉嫌打假球情節重大，以涉犯詐欺、賭博罪及違反《運彩條例》等罪，諭令25萬元交保並限制住居。

檢警蒐證調查後，認為涉打假球的球員眾多，昨天指揮刑事局偵四隊展開大規模搜索行動，共搜索北市、新北市、桃園市等地涉案球員處所、裕隆公司宿舍，查扣相關證據，並將裕隆現、前任球員、組頭、賭客等16人傳拘到案；12名被告中，包括拿下年度MVP的柯旻豪、中鋒斑霸等人均赫然在列，邱大宗、李啟億2位總教練、球員李其恩、防護員魏嘉葦4人則到場作證。

檢警初步調查，柯旻豪等8名球員，疑涉及簽賭、配合打假球分紅。吳季穎與柯旻豪都是向裕隆前助理教練邱繼緯下注簽賭，邱因此被認定是組頭身分，斑霸、陳品銓、吳祐任、周暐宸、邱忠博、黃鉉閔、顏聞佐等7人則是被懷疑配合打球分紅。

據悉，前現任總教練邱大宗、李啟億總教練的證詞相當關鍵，檢警欲追查重點，是了解邱、李下達攻防相關戰術指令時，相關涉案球員有無依指示或者刻意延緩執行狀況，釐清其涉案情形。

另外，吳季穎的邱姓、張姓友人與吳的前女友黃品瑄等3人，涉嫌協助吳季穎下注，或助借給帳戶下注簽賭，被列為犯罪嫌疑人遭約談到案。

裕隆納智捷籃球隊員吳祐任。（記者陳志曲攝）

裕隆納智捷籃球隊員吳祐任。（記者陳志曲攝）

裕隆納智捷籃球隊員周暐宸交保。（記者陳志曲攝）

裕隆納智捷籃球隊員周暐宸交保。（記者陳志曲攝）

洋將斑霸交保。（記者陳志曲攝）

洋將斑霸交保。（記者陳志曲攝）

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