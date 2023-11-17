北市警察敘獎高其他公務單位一獎難求 王欣儀批打擊士氣

台北市議員王欣儀。（資料照）

2023/11/17 23:50

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府各機關含附屬單位共143個，全年人員獲敘嘉獎63.5萬多個，其中警察單位高達53.9萬、占85%，台北市議員王欣儀發現，同樣都是公務員卻不平等，其他公務單位敘獎懸崖式下降，全年每人平均4.9個嘉獎，她認為不公平，恐打擊公務員士氣，要求檢討敘獎方式。

北市人事處回應，警察是重獎重懲的機關，流動率大，和其他機關屬性不同，且市府各機關的特性、屬性，通常內勤的敘獎機會少，但仍會盤點了解敘獎情況。

台北市警察局表示，警察具長工時、突發、危險、急迫等特性，面對各類治安事件，常需團隊合作，並配有槍械等武器，員警稍有怠惰、違失均可能直接影響民眾生命財產安全，攸關法治形象與執法公信力，嚴守紀律、重視團隊精神是員警執勤的基本要求，因此採行「重獎重懲」制度，以激勵士氣、避免違紀案件發生。

王欣儀以警察為例，警察拿幾10個嘉獎，在警察局考績會是乙等，一般公務員只拿5個嘉獎，考績會是甲等，但在警察機關考績會得丁等，記嘉獎的標準是工作勤奮、服務認真、辦理專案性活動或競賽圓滿達成任務、好人好事、上級交辦事項圓滿達成任務，但許多單位的嘉獎數過少。

王欣儀發現，警員等同天天有嘉獎，但其他市府公務員記嘉獎很少，甚至是一獎難求，平均每人1年得不到1個嘉獎的有6個機關單位，她以辛苦的環保局的環保稽查大隊為例，需在外風吹雨淋，颱風天也需出勤，但全年每人敘獎平均數只有0.81個嘉獎，認為市府敘獎文化應要調整。

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