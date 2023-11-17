徐巧芯辦脫口秀！蔣萬安上台大開酸 藍綠人物笑哏連發

蔣萬安大講脫口秀，更開起許多玩笑。（記者楊心慧攝）

2023/11/17 23:36

〔記者楊心慧／台北報導〕國民黨立委參選人、台北市議員徐巧芯今晚（17日）舉辦「社群之夜」脫口秀，找來台北市長蔣萬安、民眾黨台中第一選區立委參選人蔡壁如、郭台銘辦公室發言人黃士修，上演「藍白郭」，蔣萬安大講脫口秀，更開起許多玩笑，還說今天重要的人都沒來，「朱立倫沒來，所以沒有『來朱』，前衛福部長陳時中、衛福部長薛瑞元沒來，『高端』人士沒來」，現場笑聲連連。

徐巧芯在明年生日，「社群之夜」脫口秀活動，除了蔣萬安、蔡壁如、黃士修，前高雄市長韓國瑜、館長陳之漢、南投縣長許淑華也錄影打氣。蔣萬安開場時說，「今天是場藍白脫……口秀；明天要大聲說出……生日快樂，大巨蛋，明天就要34歲了，所以告別33歲，已經不是『33』的人了！」

蔣萬安還一度提到台北市大同、士林立委參選人王世堅，說希望王世堅能留在議會，喊「世堅加油！加一個游淑慧」。他也提到以前的本命區，現在是國民黨立委王鴻薇對上民進黨立委參選人謝佩芬，「我說一定是『王』必勝。」他也說，明天將迎來重要一天，不管如何，都要往共同目標前進，坦然接受。

徐巧芯則穿著露肩白紗出場，大多都是嗆民進黨政治人物，更酸民進黨最積極應對的是少子化問題，「王必勝外遇、趙天麟也在努力的路上，少子化辦公室應該設在摩天輪上」，她還說，民進黨業務能力非一無是處，下台之後，可以開討債、清潔公司，因為側翼能潑糞、洗地。

國民黨立委參選人徐巧芯舉辦「社群之夜」脫口秀。（記者楊心慧攝）

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