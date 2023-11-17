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大巨蛋首場公開賽憑票根享優惠 簡舒培批未串聯各大商圈

北市大巨蛋將於18日進行1.3萬人公開預備賽。 （資料照）

北市大巨蛋將於18日進行1.3萬人公開預備賽。 （資料照）

2023/11/17 23:35

〔記者楊心慧／台北報導〕台北大巨蛋首場公開賽事週六登場，並於12月3日至10日，迎來「2023年第30屆亞洲棒球錦標賽」首場國際賽事，市府與東區商圈共同合作招募超過50間特約店家，只要憑棒球賽事票根至特約店家消費，即享有優惠，不過議員簡舒培認為市府態度消極，並未串聯台北市各大商圈、旅宿業者、並跨局處擴大舉辦，錯失刺激經濟消費良機。

簡舒培指出，憑票根享有優惠，其實商圈、店家可自己做，市府本次未從食衣住行育樂串聯，應規劃建議行程、串聯各商圈，透過公司合作，讓人潮進到東區、甚至是整個台北市。以高雄為例，面對演唱會經濟努力透過政府跟商圈整合，結果帶動整個高雄，反觀台北市卻很消極，僅弄一個票根優惠活動。

簡舒培表示，市府也在賽事的前一天才公布憑票根優惠，其實早就可做通知，這些再再顯示市府消極，只是隨便規劃交差、令人失望。

台北市商業處長高振源指出，賽事現場會以廣播提醒民眾，可憑票根享有附近特定店家優惠，先前未通知是因不少店家要求待活動內容及時間出爐再加入，但先前因使照還未核定，時間未決定，後續底定後店家才陸續加入。

高振源指出，這次商圈優惠活動還需要賽事主辦單位點頭，中間過程也需協調，後續還有亞洲棒球錦標賽的優惠活動、明年也會有相關優惠，將藉這次經驗改進、檢討。

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