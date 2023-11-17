藍白合恐衝擊綠營選情 謝佩芬：「局面完全不同」謹慎應對

民進黨台北市第三選區（中山、北松山）立委參選人謝佩芬坦言，藍白合後局面確實完全不同。（資料照）

2023/11/17 22:39

〔記者陳冠甫／台北報導〕藍白達成6項共識，整合成功。民進黨台北市第三選區（中山、北松山）立委參選人謝佩芬坦言，局面確實完全不同，但如總統參選人賴清德所說，民進黨的勝選不能建立在對手的分裂，而是建立在我們的團結之上，「會謹慎面對，但不會太過擔心。」

謝佩芬說，現在局面確實完全不同，但如總統參選人賴清德說，「我們的勝利不會建立在對手的分裂上，而是建立在團結，我們的力量比任何力量更強大」；藍白合已經吵非常久，突然間的促成，選民都非常關心，背後是否有中國因素介入。她認為，藍白合一加一恐怕不僅不等於二，還可能小於二。對於選舉大局改變，她說「我會謹慎面對，但不會太過擔心。」

對於自己選區選情，謝佩芬說，我的對手王鴻薇很想要藍白合的政治紅利，之前看她的看板，都刻意不放侯友宜。但總統、立委大選，很多人其實是為總統那張選票，而去投票。雖然現在藍白看似合了、團結了，實際上選民心情上很難接受，之前藍白吵吵鬧鬧，甚至柯文哲根本看不起侯友宜，不願與侯友宜在同一張選票上，還說，「我讓給你選，你也選不上」。讓國民黨支持者聽了很不舒服。

另一方面柯文哲簽下一個城下之盟，被壓著要藍白合，民眾黨支持者也難以接受。謝佩芬說，在這情況之下，藍白的支持者還有動力去投票，她抱持懷疑的態度，對她個人而言，勤跑基層與監督國政，發表對議題的看法。「我繼續我的節奏，按的選戰步調走。藍白合大局，我們無法去影響，但我們可以感動選民、說服選民，選出一個最好的人選」。

謝佩芬說，地方民眾對於藍白合，都覺得很突然，選民普遍覺得背後有更多故事、甚至陰謀。藍白合到今天向演連續劇般峰迴路轉，也讓民眾看清處藍白的高層們，與其說為了想領導國家，帶領台灣走向更好的方向，不如說他們在想如何極大化個人的利益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法