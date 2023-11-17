NGO領袖論壇 國際女法律人副主席：每次來台灣都感到滿滿能量

「國際女法律人聯盟」副主席史考特說，每次來到台灣都讓她感到滿滿能量。（記者廖振輝攝）

2023/11/17 22:36

〔記者楊丞彧／台北報導〕外交部主辦的第4屆「2023 NGO領袖論壇」今（17）日登場，以「強化普世價值聯盟：台灣公私協力與全球公民社會連結」作為主軸，強調台灣位居民主社群對抗全球威權主義最前線，堅定與各國及公民社會守護自由民主及人權等普世價值。「具聯合國諮詢地位的非政府組織會議（CoNGO）」會長鮑帝斯塔（Liberato Bautista）演講時則直言，當今的世界「恐懼過剩，希望匱乏」，將人類的生存置於前所未有的風險之中。

外交部政務次長田中光致詞時表示，台灣是世界上一股良善的力量，長期提倡和平、民主、自由、性別平等與人權等普世價值。在當前世局日益動盪，且威權主義不斷擴張的情況之下，持續堅守這些普世價值的努力比起以往任何時刻都來得重要。

田中光提到，世界銀行認為非政府組織（NGO）的角色如今越來越重要，他們增進窮人的福祉、保護環境、提供基本社會服務與進行社區發展等，例如，世台基金會（STUF United Fund）發起「台灣能幫忙，與烏克蘭站在一起」的計畫，幫助烏克蘭難民。此外，在今年出土耳其發生大地震時，許多台灣的非政府組織也紛紛投入救災與重建工作，在在展現台灣的軟實力。他強調，非政府組織是政府的親密夥伴，必須彼此團結並相互扶持。

鮑帝斯塔演講時則直言，當今的世界「恐懼過剩，希望匱乏」，將人類的生存置於前所未有的風險之中，且危害聯合國永續發展目標之實現。為了共同建立一個和平、公平且永續的世界，則須賦予人民表達其關切與擘劃自身未來之權力。因此，減少恐懼並增加希望，才能確保全球永續發展以及普羅大眾能有尊嚴地生存。而公民社會與非政府組織在其中能發揮的力量與可扮演的角色，無庸置疑。

「國際女法律人聯盟」（FIFCJ）副主席史考特（Denise Scotto）演講時表示，每次來到台灣都讓她感到滿滿能量，因為看到許多人都在為性別平等而努力。近年來，在密集地與台灣政府及民間人士互動合作時，她也確實發現台灣具備堅強的「女力」，在性別平等的表現亮眼，是亞洲性平領頭羊。

史考特強調，十多年來許多的研究都已經證明，投資女性、為女性賦權，不僅能改善貧窮，為家庭帶來正面幫助，對整體社會而言也都會帶來好處。她也呼籲應讓更多女性掌權，更能促進社會更趨平等。

外交部政務次長田中光（中）、「具聯合國諮詢地位的非政府組織會議」會長鮑帝斯塔（右）以及「國際女法律人聯盟」（左）副主席史考特互比手指愛心。（記者廖振輝攝）

「具聯合國諮詢地位的非政府組織會議」會長鮑帝斯塔演講直言，當今的世界「恐懼過剩，希望匱乏」。（記者廖振輝攝）

「2023 NGO領袖論壇」政務次長田中光（前排右）、「國際女法律人聯盟」副主席史考特（前排中）、外交部非政府組織國際事務會執行長王雪虹（前排左）等人會中合影。（記者廖振輝攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法