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賴清德：醫院、診所健保點數應保固0.9元以上 留住人才

賴清德認為，醫院、診所等健保點值應保固在0.9元以上，，醫院也能改善勞動條件，才能留得住人才。（記者廖振輝攝）

賴清德認為，醫院、診所等健保點值應保固在0.9元以上，，醫院也能改善勞動條件，才能留得住人才。（記者廖振輝攝）

2023/11/17 21:00

〔記者吳亮儀／台北報導〕副總統賴清德今晚（17日）出席台大EMBA第20屆學生會「2023百川講堂」演講，聽眾問及健康、運動和醫療產業，賴清德特別針對醫療人員的辛勞和留住醫療人才等未來規劃，認為醫院、診所等健保點值應保固在0.9元以上，也認為健保已經到了不得不革新的時候，應引進「健康促進」概念。

賴清德指出，健保雖然有高達97％的滿意度，但這是建立在醫療人員的辛苦上，只有醫界了解其中的甘苦，「健保從84年到今天，到了不得不革新的時候」。賴清德認為，從醫療人才的維持應讓健保點數保固在（一點）0.9元以上，醫院也能改善勞動條件，才能留得住人才。

賴清德也被問到是否能讓健保制度有「健康促進」的概念，例如由醫師開立「運動處方箋」，要求病患多運動改善健康，也能獲得健保給付；賴清德坦言，目前的健保制度是論件計酬，治療疾病多少就給多少，但沒有健康促進的概念，「我們都知道運動對病患的好處」，他也坦言，是要引進健康促進的概念，讓健保制度可長可久。

除了健保制度，也有聽眾提到運動產業，有體育老師提問舉辦國內符合國際賽事的場館並不多，是否有機會有體育園區之類的規劃？以及賴清德提出的體育暨運動發展部應要有法源依據。

賴清德說，要做的應先把單項體育項目做好、做到國際級，「台灣現在舉辦的很多都是國際邀請賽，我看到四大網球公開賽很羨慕啊，但我也不敢期待我們能自己稱作第五大公開賽，未來要做的是把單項國際賽事做到好，讓一流選手來台灣比賽」。賴清德也舉例，台北國際電腦展的時候全世界買主都會來台灣，就是要做到像這樣。至於體育暨運動發展部，賴清德也說，要成立必然要修法、組織法要改變，這個部會要發揮什麼功能等等法規，這是必然要走的過程。

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