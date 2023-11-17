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鄉代差2票落選不可驗票違憲 中選會：尊重憲法法庭判決

中選會回應說，尊重憲法法庭的判決。（資料照）

中選會回應說，尊重憲法法庭的判決。（資料照）

2023/11/17 17:34

相關新聞連結：
差2票落選鄉代不能驗票違憲！公職人員選舉未來均可「非訟驗票」

〔記者李文馨／台北報導〕新竹縣新豐鄉鄉代候選人葉高潔去年以2票之差淪為落選頭，聲請重新計票，法院以「選罷法」第69條驗票規定不包含鄉代，予以駁回，葉高潔質疑有違公平原則聲請釋憲，憲法法庭今（17）日宣告該規定違憲。對此，中選會回應，尊重憲法法庭的判決，也會配合各該管轄法院據以執行相關選務事宜。

憲法法庭今天做出憲判字第18號判決，指該規定排除區域與原住民立法委員、直轄市長及縣（市）長選舉以外公職人員選舉得票數最高的落選人，於其得票數與當選最低得票數差距在有效票千分之三以內時，得向管轄法院聲請重新計票的權利，牴觸憲法第7條保障的平等權，違憲，立法者應儘速檢討修正相關規定。

對此，中選會回應，憲法法庭的判決依法具有拘束各機關及人民的效力，與此有關的各機關依法則有實現判決內容之義務，因此中選會尊重憲法法庭的判決，也會配合各該管轄法院據以執行相關選務事宜。

由於兩選罷法的法律主管機關為內政部，中選會表示，針對憲法法庭判決主文所指立法者應儘速檢討修正相關規定部分，中選會會轉陳法律主管機關內政部研參相關修法事宜，而由行政院提出法律修正案送立法院審議。

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