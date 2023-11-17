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奇萊鼻海岸景觀廊帶道路拚明年完成 串聯奇萊鼻燈塔到花蓮漁港

奇萊鼻海岸景觀廊帶道路示意圖。（台灣港務公司提供）

奇萊鼻海岸景觀廊帶道路示意圖。（台灣港務公司提供）

2023/11/17 17:20

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕為強化花蓮港周邊交通與服務基礎設施，帶動花蓮港觀光發展，台灣港務公司花蓮港務分公司港務長林清富說，投入8200萬元開闢花蓮港奇萊鼻海岸景觀廊帶道路，目標2024年底完成，串連花蓮港區及東台灣海岸線，開拓商港地區複合化遊憩區域。

奇萊鼻海岸景觀廊帶道路，南起港濱路，北到奇萊鼻海岸景觀廊帶港區界線，總長860公尺，沿線擁有自行車道及原始海岸景觀。林清富說，工程為保留原始生態，採兼具融合生態與綠化的景觀生態道路，兩側種植雙排台灣海棗與瓊崖海棠等防風、耐鹽等原生樹種，塑造車輛與行人的綠蔭海景廊道；道路下方另有保留多處生態廊道出口引導陸蟹進入，並於綠帶設置陸蟹生態解說牌，於夜間則透過道路燈具造型配合整體景觀及當地風貌，選用趨光性特性影響較低的光源做搭配，實踐工程與生態融合的目標。

林清富說，未來展望以完善公共道路，搭配港區基礎設施，往北串聯奇萊鼻燈塔、四八高地及七星潭風景特定區，往南結合海資館、賞鯨旅遊中心、花蓮漁港，形成具特色海洋資源專區，吸引民間業者投資意願，帶動花蓮港周邊地區觀光產業發展，提供旅客便捷的遊憩通行環境。

花蓮港奇萊鼻海岸景觀廊帶道路施作範圍。（台灣港務公司提供）

花蓮港奇萊鼻海岸景觀廊帶道路施作範圍。（台灣港務公司提供）

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