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質疑侯柯配能贏賴蕭配 黃士修：我從來不小看民進黨選舉實力

郭台銘陣營發言人黃士修說，國民黨已歡欣鼓舞討論部會怎麼分，「至於郭台銘的動向，我只能說，我們登記前一定會跟柯主席再討論」。（資料照）

郭台銘陣營發言人黃士修說，國民黨已歡欣鼓舞討論部會怎麼分，「至於郭台銘的動向，我只能說，我們登記前一定會跟柯主席再討論」。（資料照）

2023/11/17 17:07

〔記者吳亮儀／台北報導〕民眾黨主席柯文哲日前答應國民黨合作選總統，藍白合突然成功震驚各界，也驚訝柯文哲竟會答應國民黨6項苛刻條件。總統擬參選人郭台銘陣營發言人黃士修指出，國民黨已歡欣鼓舞，內部在討論各部會怎麼分配，「至於郭台銘的動向，我只能說，我們登記前一定會跟柯主席再討論」。

黃士修今天（17日）發文說，藍白合當天幕僚全被趕走，剩下柯文哲和前總統馬英九、國民黨主席朱立倫和總統參選人侯友宜在場，「四個大人談了什麼秘密，讓柯主席被迫簽字，卻又臉色鐵青，是郭柯陣營所有人不解之處」。

黃士修說，當天結束行程後柯文哲到郭台銘家裡，郭台銘問他，「有搞清楚遊戲規則嗎」，柯文哲則一臉懊惱，郭台銘也關心柯文哲的狀況不佳，沒多談什麼。

郭台銘和柯文哲多次密會，外界也一度盛傳郭柯配或柯郭配；黃士修說，目前情況像是，甲方（郭台銘）跟乙方（柯文哲）談合作，乙方跟丙方（國民黨）簽不平等合約。原則上不影響甲乙方繼續談，乙方要先想辦法處理與丙方的問題，「最困惑的是，乙方來也表示他自己很困惑」。

黃士修說，有政壇前輩認為柯文哲累了，只要能政黨輪替，他決定退讓，「我不太同意，因為這無法解釋柯當天的情緒反應，進場前自信滿滿，出場時臉色鐵青，下午和晚上像洩氣的皮球，隔天還得勉強自己向群眾喊話」。

黃士修說，柯文哲聰明歸聰明，沒有厲害到當下就能掩飾自己的真實情緒，何況世界上有很多事不是靠聰明能應對的，如果是正當談判比賽規則，如同上次的黨對黨協商，當然可以帶幕僚進場，但為什麼朱立倫下令清場？朱立倫到底拿出什麼，讓柯文哲不得不簽字？事後又三緘其口，連核心幕僚都無法得知，這是今年總統大選的最大謎團。

黃士修說，雖然國民黨歡欣鼓舞，內部已經在討論各部會怎麼分，「但以這種狀態，侯柯配就能贏賴蕭配嗎？我從來不小看民進黨的選舉實力」。至於郭台銘的動向為何？黃士修預留伏筆「登記前一定會跟柯文哲再討論」。

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