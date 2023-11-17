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台灣國家聯盟籲政黨票 「一戶一票」給基進

台灣國家聯盟舉行「彈性配票 送基進入國會」記者會。（記者王藝菘攝）

台灣國家聯盟舉行「彈性配票 送基進入國會」記者會。（記者王藝菘攝）

2023/11/17 17:44

〔記者李文馨／台北報導〕獨派團體台灣國家聯盟今（17）日公開表達支持台灣基進進入國會，呼籲台灣選民「彈性配票」，一戶至少一票政黨票投給台灣基進，讓本土政黨在國會中能多2至3席。不過，總統府資政姚嘉文不諱言，家中3票會投民進黨，但會呼籲不滿意民進黨的支持者可投台灣基進，總召吳樹民則說，他家裡2票都會投給基進黨。

台灣國家聯盟今日召開「彈性配票 送基進入國會」記者會，與會人士包含台灣國家聯盟總召吳樹民、總統府資政姚嘉文、台獨聯盟主席陳南天、台灣國家聯盟執行委員郭重國、台灣教授協會長陳俐甫、台灣基進黨主席王興煥、不分區立委候選人史惟筑、區域立委候選人吳欣岱等。

郭重國表示，除了2024總統大選要支持民進黨參選人賴清德以外，在國會部分，他們主張以「本土政黨席次過半為首要目標」，呼籲台灣選民彈性配票，一戶至少一張政黨票投給台灣基進，把他送入國會。

吳樹民認為，國會若有一個忠誠的反對黨，而不是為了反對而反對的政黨，相信對台灣的國會會更健全。他指出，明年國會看起來藍綠都難過半，因此盼藉此機會讓基進黨進入國會，台灣需要一個忠誠的在野黨。

姚嘉文致詞前先表明他是民進黨黨員，不過，他指出，民進黨執政後，支持者對於3件事情不滿，包含：中研院及總統府不關心中研院英文名稱正名；交通部、行政院不關心華航正名問題；行政院不關心公文採用西元紀元，而非民國年的議題。姚嘉文呼籲，「若對民進黨不滿意，不要說不投票，請投給基進黨。」

媒體詢問家中3人皆為民進黨籍的姚嘉文，若在此配票方法下，家中如何分配？姚嘉文不諱言，「我們家裡3票都會支持民進黨」，但針對不滿意民進黨的支持者，「會勸他們可以投給基進黨。」；吳樹民則回應，「我是台派，但不是民進黨的人，我的2票都會投給基進黨」。

至於為何國家聯盟支持基進而未支持同樣也是台派的時力，吳樹民表示，過去台派其實對時力寄予後望，不過針對過去4年他們在國會的表現，他認為內部成員的表現不一致，例如黃國昌，昨天突然退黨跑去民眾黨，「這是很奇怪的變化」，有理想的人對於政黨支持應要一致且堅守信用。

台灣國家聯盟舉行「彈性配票 送基進入國會」記者會。（記者王藝菘攝）

台灣國家聯盟舉行「彈性配票 送基進入國會」記者會。（記者王藝菘攝）

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