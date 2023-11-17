侯友宜：聯合政府勢在必行 未來修憲走上內閣制

國民黨總統參選人侯友宜17日參加「侯友宜與青年有約－憲政座談會」，指聯合政府勢在必行，未來將修憲走內閣制。（記者方賓照攝）

2023/11/17 15:41

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統參選人侯友宜今日下午參加「侯友宜與青年有約－憲政座談會」，面對現場年輕人詢問推動聯合政府的成功機會有多大，他說，聯合政府不是說都用國民黨的人，用人要適才適所，而且未來的聯合政府勢在必行，將由各黨派推出更優秀的人，他主張按照政黨席次的比例，找出適當人才，只要大家運作一段時間習慣後，就可以修憲走上內閣制。

侯友宜還說，他出來參選的理念就是要團結台灣，台灣不要內耗，大家要團結一致，中華民國總統不是獨大的，應該尊重不同的意見，就像國民黨與民眾黨的合作，國民黨要體諒包容看待民眾黨的很多想法，國民黨要多看民眾黨主席柯文哲的優點，少看別人對柯的批判，他自己也有很多缺點 ，大家彼此以正向看待對方。

侯友宜說，意見不一樣時就要溝通，溝通後就要妥協，衝突、溝通、妥協就是三步曲，大家互相體諒包容。

現場一位政大學生詢問，是否可以實施不在籍投票制度？侯友宜回應，有很多人不方便返鄉投票，影響民眾表達的權力，所以推動不籍投票是未來要走的路，但在推動步驟上，應該先在台灣境內包括金門、馬祖、澎湖實施，至於海外部分則要考慮防弊措施，並確認投票者身分，公投部分也可以做，他當選總統後就要推動不在籍投票，讓年輕朋友不必再花時間與金錢返鄉投票。

此外，一位來台的德國交換學生詢問有關非核家園與能源議題，侯友宜指出，台灣的燃氣、燃煤等火力發電目標80%，再生能源20%，再生能源是好的方向，但2025非核家園民進黨沒有辦法做到。

他進一步表示，台灣最重要的是先降低火力發電比例，尤其燃氣，因為火力發電造成人民健康問題，台灣是海島型國家，很容易因為被封鎖，面臨能源挑戰，台灣近年單單200萬戶規模的跳電事件就發生過4次。

侯友宜主張，在安全無虞下，台灣的核電該延役就延役，並在高度標準檢驗下，該重啟的就重啟，目前核電已經被視為乾淨的能源，他主張2050年達到淨零碳排目標，在此之前2030年先達到減碳台灣，天然氣比例要降到半數以下，2035年低碳台灣要達到所有火力發電佔比降到一半以下，2040變成無煤台灣。

國民黨總統參選人侯友宜17日參加「侯友宜與青年有約－憲政座談會」，與年輕朋友自拍。（記者方賓照攝）

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