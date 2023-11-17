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首頁　>　臺北市

柯辦再出招！要求侯陣營、國民黨今晚6點前上傳民調報告、數據

藍白合完成政黨協商，將以民調方式決定總統、副總統人選，並將於明天公佈。（資料照）

藍白合完成政黨協商，將以民調方式決定總統、副總統人選，並將於明天公佈。（資料照）

2023/11/17 15:44

〔記者林哲遠／台北報導〕藍白合完成政黨協商，將以民調方式決定總統、副總統人選，並將於明天公佈。豈料，民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室發言人吳怡萱今上午先拋出5點疑問希望雙方共同做出釐清，柯辦下午再發布新聞稿要求國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室，於今日下午6點前上傳已公佈的民調報告供雙方審閱，作為下一階段是否採納為有效樣本之討論基礎。

吳怡萱今早特別指出，針對藍白整合會議後提出的6點聲明，柯辦有幾點疑問需要釐清，首先，市面上有公信力的民調，樣本數要在一定基礎之上；再者，就是民調題型的問題，到底要採納「侯柯」、「柯侯」？還是三腳督？是否要納入以無黨籍參選總統的郭台銘？

第三、發布民調的單位是否具公信力？吳怡萱直言，不少在網路上發表的民調，可能用手機簡訊回填、網路問卷的方式進行，這些民調是否納入採用？再來則是調查時間與發布日期的落差，她質疑，會不會有過去早已做好的民調，在這幾天才急著丟出來？最後，則是誤差範圍要如何界定，這都是大家要討論的方向。

柯辦下午再度發布新聞稿要求，為促進藍白整合，以科學方式執行112年11月15日民眾黨與國民黨6點協商內容，柯文哲競選辦公室協請國民黨與侯友宜競選辦公室，於112年11月17日18:00之前上傳已公佈之民調報告及可得之原始數據供雙方審閱，以作為下一階段是否採納為有效樣本之討論基礎。

藍白合完成政黨協商，將以民調方式決定總統、副總統人選，並將於明天公佈。（資料照）

藍白合完成政黨協商，將以民調方式決定總統、副總統人選，並將於明天公佈。（資料照）

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