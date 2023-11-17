為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

柯文哲爆國民黨不分區標價 賴清德競總：藍白合價碼是多少？

「藍白合」政黨協商在前總統馬英九見證下達成共識，柯文哲（右一）則爆料國民黨不分區立委名單都是「標價的、投標的」。（資料照）

「藍白合」政黨協商在前總統馬英九見證下達成共識，柯文哲（右一）則爆料國民黨不分區立委名單都是「標價的、投標的」。（資料照）

2023/11/17 15:08

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨與民眾黨在二次政黨協商後達成總統大選合作共識，民眾黨主席柯文哲昨爆料，國民黨不分區立委名單都是「標價的、投標的」。對此，民進黨總統參選人賴清德競總發言人陳世凱今（17）日質疑，若如柯所稱，國民黨每一席不分區立委都有對應的價碼，請問讓柯文哲願意與國民黨合作的價碼是多少？

柯文哲昨與時代力量創黨元老黃國昌一起現身網紅「館長」陳之漢的網路直播訪談，在節目中柯邀請黃擔任民眾黨不分區立委，黃表示其實充滿猶豫，並稱「很累，真的很累」，館長則稱黃國昌不想去，民進黨和國民黨則是搶翻天，柯文哲隨後說「國民黨是標價的、投標的，噓」，3人當場哈哈大笑。

對此，陳世凱指出，2015年的柯文哲說過生平最討厭三樣東西，「蚊子、蟑螂、國民黨」，也曾批評「國民黨智商像猴子」、「國民黨貪污腐敗」等；2023年的柯文哲卻態度丕變，與國民黨進行密室政治協商，甚至對外自曝一人推翻民眾黨集體決策，只為與國民黨達成合作協議。

陳世凱質疑，柯文哲態度髮夾彎，讓人不禁懷疑，藍白合作的背後，是不是也如柯宣稱國民黨不分區立委「應該是標價、投標的」一樣，也有一個價碼？那價碼又是多少？

陳世凱強調，政治是公共事務，關乎公眾利益、人民福祉與國家未來，無論是不分區立委名單，或是政黨合作，都不該也不能是「貼上標籤、寫下價錢」的買賣與利益交換。他說，柯文哲的爆料是否屬實？國民黨不分區立委名單是否真能夠用錢交換？藍白合作又是否有開出價碼？國民黨有義務向社會大眾交代清楚。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
柯文哲拿黃國昌貶低自家立委 綠營：柯背叛民眾黨和支持者
2023/11/17 14:10

柯文哲拿黃國昌貶低自家立委 綠營：柯背叛民眾黨和支持者
談柯文哲開會落淚 黃國昌：昨天他看起來很累、很沮喪
2023/11/17 11:25

談柯文哲開會落淚 黃國昌：昨天他看起來很累、很沮喪

南高雄戰區在哪？「這案」品牌超強
柯文哲笑國民黨 「不分區立委標價的」 網酸：副總統起標價多少？
2023/11/17 09:09

柯文哲笑國民黨 「不分區立委標價的」 網酸：副總統起標價多少？
與柯文哲一起上館長直播 黃國昌：看到藍白合結論有點驚訝
2023/11/16 21:35

與柯文哲一起上館長直播 黃國昌：看到藍白合結論有點驚訝

小心有雷！驚奇隊長2透露MCU關鍵資訊
臺北市今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播