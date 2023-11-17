柯文哲爆國民黨不分區標價 賴清德競總：藍白合價碼是多少？

「藍白合」政黨協商在前總統馬英九見證下達成共識，柯文哲（右一）則爆料國民黨不分區立委名單都是「標價的、投標的」。（資料照）

2023/11/17 15:08

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨與民眾黨在二次政黨協商後達成總統大選合作共識，民眾黨主席柯文哲昨爆料，國民黨不分區立委名單都是「標價的、投標的」。對此，民進黨總統參選人賴清德競總發言人陳世凱今（17）日質疑，若如柯所稱，國民黨每一席不分區立委都有對應的價碼，請問讓柯文哲願意與國民黨合作的價碼是多少？

柯文哲昨與時代力量創黨元老黃國昌一起現身網紅「館長」陳之漢的網路直播訪談，在節目中柯邀請黃擔任民眾黨不分區立委，黃表示其實充滿猶豫，並稱「很累，真的很累」，館長則稱黃國昌不想去，民進黨和國民黨則是搶翻天，柯文哲隨後說「國民黨是標價的、投標的，噓」，3人當場哈哈大笑。

對此，陳世凱指出，2015年的柯文哲說過生平最討厭三樣東西，「蚊子、蟑螂、國民黨」，也曾批評「國民黨智商像猴子」、「國民黨貪污腐敗」等；2023年的柯文哲卻態度丕變，與國民黨進行密室政治協商，甚至對外自曝一人推翻民眾黨集體決策，只為與國民黨達成合作協議。

陳世凱質疑，柯文哲態度髮夾彎，讓人不禁懷疑，藍白合作的背後，是不是也如柯宣稱國民黨不分區立委「應該是標價、投標的」一樣，也有一個價碼？那價碼又是多少？

陳世凱強調，政治是公共事務，關乎公眾利益、人民福祉與國家未來，無論是不分區立委名單，或是政黨合作，都不該也不能是「貼上標籤、寫下價錢」的買賣與利益交換。他說，柯文哲的爆料是否屬實？國民黨不分區立委名單是否真能夠用錢交換？藍白合作又是否有開出價碼？國民黨有義務向社會大眾交代清楚。

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