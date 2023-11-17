民眾黨喊「藍白合」民調專家採共識決 侯友宜：交由專家決定

國民黨總統參選人侯友宜。（記者方賓照攝）

2023/11/17 15:19

〔記者施曉光／台北報導〕針對民眾黨總統參選人柯文哲陣營對於「藍白合」民調提出許多疑問，並要求3位民調專家應該採取「共識決」方式決定，前總統馬英九推薦的民調專家應該只是見證角色，國民黨總統參選人侯友宜今下午表示，15日當天藍、白兩黨主席在馬英九的見證下，已經談得非常清楚，就交由專家共同決定，而且當天達成的６項協議有馬英九的見證，希望大家一起繼續往前走。

媒體詢問，是否有與獨立總統參選人郭台銘接觸？侯友宜說，他與郭台銘有保持聯絡，希望大家秉持友善的態度，在野一起大團結，讓貪腐的民進黨下台。

現場有媒體提及，面對大學生無法申請租屋補貼，民進黨總統參選人賴清德竟要學生自己去跟房東溝通，侯友宜則語帶諷刺的說，賴清德過去曾經說過勞工「功德說」，他希望能將心比心，既然青年朋友要申請租金補貼，就是面臨生活壓力，應該以同理心的方式，讓他們拿到補貼，這才是政府的美德，全力幫忙是基本觀念，一定要站在年輕人的立場來思考。

此外，侯友宜也批評賴清德在民進黨治國過程中，以意識型態挑釁兩岸關係，這要如何保衛中華民國？如果他當總統，一定以避戰為主要責任，賴清德的務實台獨工作者思考方式，就是引戰，而他提出完整的「３Ｄ策略」，要提升台灣自我防衛能力，加強國防軍備，得到各國政界人士的認同，也可以守護中華民國，避免戰爭。

他還說，自己在訪問美國期間，提出嚇阻、對話以及降低風險，要扮演和平促進者、風險降低者角色，讓美國人非常信賴，至於面對中國大陸，他主張以平等、尊嚴、友善的方式，並在中華民國憲法之下，重啟兩岸交流，避免兩岸衝突。

侯友宜還指出，今天他與青年朋友座談憲政問題，要表達支持18歲公民投票權，並主張總統應到立法院進行國情咨文報告，以及要落實居住正義，減低年輕人負擔，讓薪資所得較低的年輕人稅額可以減半，並就教育、就業政策提出完整說明，希望未來青年朋友可以因為政府的改變，而獲得完整照顧。

國民黨總統參選人侯友宜參加「侯友宜與青年有約－憲政座談會」。（記者方賓照攝）

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