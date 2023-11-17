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「團團」逝世1週年標本製作好了 北市動物園明年將展出

大貓熊團團離世將滿一週年，標本已經製作完成，預計明年展出。（圖由台北市立動物園提供）

大貓熊團團離世將滿一週年，標本已經製作完成，預計明年展出。（圖由台北市立動物園提供）

2023/11/17 11:49

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立動物園人氣王大貓熊團團逝世將滿1週年，園方表示，目前已順利留存團團皮毛、骨骼、冷凍精子及纖維母細胞等樣本，其標本也已經製作完成，預計於明年中之前開放的瀕危物種故事生態展示區中展出。此外，週日（19日）為團團離世1週年，園方也將舉行緬懷活動。

台北市動物園長諶亦聰表示，團團離世後園方立即啟動保存計畫，經與專家、保育員討論，決定以其最自然樣態製作生態標本，邀請曾替大象「林旺」剝製標本的標本剝製師林文龍，替團團進行造型雕塑、翻模等步驟，現已製作完成。之後動物園將規劃瀕危物種故事生態展示區，預計2024年中以前開放，帶民眾重溫園內大貓熊、金剛猩猩及穿山甲等瀕危物種的生命故事。

她說，園內目前典藏數百種保育物種標本，在學術上有重要價值，如今動物標本留存方式跳脫傳統，從剝製型態標本到3D模型，動物組織、血液、精液到生命條碼、幹細胞都是重要留存品項，能協助動物園在研究、保育、醫療及教育等不同領域的工作發揮更多重要價值。

園方補充，週日就是團團離世1週年，園內的大貓熊館將於當天上午10點至下午3點，舉辦團團與家族影片及祝福卡緬懷活動，民眾可前往懷念這隻曾帶來許多歡樂的大貓熊。

大貓熊團團離世將滿一週年，標本已經製作完成，預計明年展出。（圖由台北市立動物園提供）

大貓熊團團離世將滿一週年，標本已經製作完成，預計明年展出。（圖由台北市立動物園提供）

現代動物園呈現物種的多樣性扮演博物館角色，具備教育、研究、保育和文化等價值。（圖由台北市立動物園提供）

現代動物園呈現物種的多樣性扮演博物館角色，具備教育、研究、保育和文化等價值。（圖由台北市立動物園提供）

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