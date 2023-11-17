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大巨蛋公開賽免費票秒殺！蝦皮出現「1元徵女性一起看球賽」

台北大巨蛋本週六將迎首場公開賽事「Home Run台北大巨蛋預備賽」，有網友誠徵女性一起看球賽。（記者楊心慧翻攝）

台北大巨蛋本週六將迎首場公開賽事「Home Run台北大巨蛋預備賽」，有網友誠徵女性一起看球賽。（記者楊心慧翻攝）

2023/11/17 08:26

〔記者楊心慧／台北報導〕台北大巨蛋本週六將迎首場公開賽事「Home Run台北大巨蛋預備賽」，上週（10日）中午開放免費索票，在一分鐘就秒殺；有網友在蝦皮貼出「1元」價格，誠徵女性一起看球賽，並要求女方準備雙方的飲料、零食，有意願者可私訊詳談，此文於不少群組引起討論並轉傳，不過目前該文已下架。

台北大巨蛋首場公開賽事開放索票時被秒殺，網路各大社群立刻出現許多不肖人士轉售黃牛票，甚至出現一張5000元的價格，台北市長蔣萬安震怒要求警察局即刻追查、依法嚴辦，當天即逮到4名黃牛，最高一張票賣到5000元。

有網友在蝦皮貼出「1元」價格的徵文啟事，誠徵女性友人一起看球賽，並寫道：「我出票，你負責準備雙方的飲料、零食，不需額外費用，有意願者請聊聊詳談」，不過貼文已呈現下架狀態。

警方表示，黃牛票要有圖利的事實，此案不太像黃牛票範疇，至於先前在網路上有高價的黃牛票販售，台北市警察局已成立網蒐小組，積極查緝，若接獲檢舉或有人告發兜售免費票券，不排除可依違反社會秩序維護法調查並移送法院裁處。

針對網路約會，台北市警察局也提醒，網路交友要謹慎，切勿深陷網友甜言蜜語的圈套中，一旦遇到要求見面前以點數方式付保證金，務必提高警覺，避免上當受騙；與網友赴約時，應慎選約會時間、地點，並讓家人親友知道自己的去向，且不輕易透露個人資訊，離開座位留意餐點飲料。

台北大巨蛋本週六將迎首場公開賽事「Home Run台北大巨蛋預備賽」，有網友誠徵女性一起看球賽。（記者楊心慧翻攝）

台北大巨蛋本週六將迎首場公開賽事「Home Run台北大巨蛋預備賽」，有網友誠徵女性一起看球賽。（記者楊心慧翻攝）

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