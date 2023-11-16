「臺北移工學校」YouTube推24部新課程 看影片輕鬆接地氣

專業師資以各國母語講解，內容豐富扎實。（台北市勞動局提供）

2023/11/16 23:39

〔記者陳奕劭／台北報導〕外籍移工不少人從事家庭看護工作，語言是個障礙。看見移工的需求，台北市勞動力重建運用處今年持續在「臺北移工學校」YouTube頻道新增華語學習課程，以超實用單字和句型配上貼近生活的情境，教移工說中文、助移工一臂之力！

從事家庭看護工作的印尼籍移工阿尼有個煩惱，她中文聽不太懂、更不太會說，每次都只能說「好、我知道了」，就無法再跟阿公、阿嬤繼續對話，讓她內心焦急又嘆息！台北市重建處看見需求，推出全新華語學習課程，幫助移工更好學習中文。

今年新增華語教學課程影片24部和文化共融影片4部，其中，華語教學課程推出人際互動、家居用品及點餐購物等6大生活主題，邀集我國華語文專家學者篩選符合移工在台工作及生活的入門詞彙及句型編製影片內容，以專業師資輔以移工母國語言講解，將語言溝通功能和語言形式結合。

更特別邀請到「Hang TV - 越南夯台灣」的主持人演出生活情境及中越語課程教學，吸引移工關注度並激發學習意願。

文化共融影片則以輕鬆活潑的動畫方式，配合國、台語配音，透過宗教信仰、生活禁忌、飲食文化等面向呈現菲律賓及泰國的風貌，讓聘僱移工雇主、家庭及國人能夠進一步認識來自菲律賓與泰國的移工朋友，瞭解其母國文化、生活背景與在台生活的差異，加強對彼此的尊重與包容。

台北市重建處長劉家鴻說，「臺北移工學校」YouTube頻道提供豐富課程且全部免費，涵蓋華語教學、文化共融、身體照顧、職業安全等主題，對於移工在台工作及生活都具有相當實用性，無論是在家中、工作場所、還是社區，移工都能隨時隨地學習，提升自我技能、增加在台灣的適應能力。

「臺北移工學校」YouTube頻道促使移工和國人共同學習、彼此尊重，有助於台灣社會的多元包容，快上YouTube頻道搜尋「臺北移工學校」並訂閱，探索更多有趣內容。

文化共融影片以輕鬆活潑方式讓民眾了解移工母國文化風俗。（台北市勞動局提供）

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