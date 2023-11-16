捷運東環段施工瑞光路「封1車道2年」李明賢嘆：騎腳踏車好了

行政院3月核定捷運環狀線東環段路線，其中5站行經內湖本就壅塞的瑞光路與舊宗路。（資料照）

2023/11/16 23:05

〔記者陳冠甫／台北報導〕行政院3月核定捷運環狀線東環段路線，其中5站行經內湖本就壅塞的瑞光路與舊宗路。台北市捷運工程局，今（16）日在市議會交通委員會報告環狀線東、南環段、民生汐止線進度與施工中交維計畫；東環段最快2024年1月發包、南環段已於6月動工、汐止東湖線2024年主體開標、民生汐止線北市拚2年內核定；瑞光路站點因連續壁工程，將封閉1車道2年；舊宗路站點也將規劃與民生汐止線交會轉乘；屆時恐使內湖交通雪上加霜。對此，議員李明賢說，「我以後去瑞光路，乾脆就騎腳踏車去就好，這邊完全沒辦法開車去了。」

捷運東環段路線橫跨中山區、內湖區、松山區、信義區，途經敬業三路、樂群二路、瑞光路、陽光街321巷、舊宗路、南港路、松山路、松德路168巷、松仁路、國3甲萬芳交流、新光路，並在舊宗路規劃與民生汐止線交會轉乘。民生汐止線則會連接汐止東湖線與基隆捷運，整體視為捷運路網。東環段最快2024年1月發包、南環段已於6月動工、汐止東湖線2024年主體開標，預計2032年完工。民生汐止線台北市則力拚中央在2年核定。

捷運局長鄭德發說，東環段設置10車站，其中5站位於瑞光路與舊宗路。其中2站連續壁施作工期為3到3.5年，需縮減1車道，舊宗路甚至需要縮減2車道。為降低交通衝擊，捷運局規劃將瑞光路車輛導引到內湖路一段，利用南北向橫交道路進入內科園區。

議員陳宥丞質疑，雖然捷運是必要設施，但以目前交通維持計畫，如他過去說內湖交通面臨「血栓」，甚至直接面對死亡。他建議交通局、捷運局「要勇敢一點！」必要時要跟市長蔣萬安與市民報告，內湖恐面臨10年的交通黑暗期，就像當年的台北市中心興建板南線一樣。

李明賢說，捷運局應重新評估，經洲子街、瑞光路，進堤頂大道與瑞光路到民權大橋，再進市區的車流，有多少比例會改行替代道路。針對瑞光路須封閉車道，李明賢說，「我覺得我以後去瑞光路，乾脆就騎腳踏車去就好，這邊完全沒辦法開車去了。」

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