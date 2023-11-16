柯文哲落淚向支持者喊話：只要你們不放棄 我就不放棄

柯文哲16日下午特別召開擴大會議向支持者喊話，數度講到激動哽咽、落淚，他拜託大家，「只要你們不放棄，我就不會放棄」。（民眾黨提供）

2023/11/16 21:48

〔記者黃靖媗／台北報導〕民眾黨主席柯文哲昨天與國民黨政黨協商，簽下外界普遍認為較有利國民黨總統參選人侯友宜的6點協議，不少支持者大失所望。柯文哲今（16）日下午特別召開擴大會議向支持者喊話，數度講到激動哽咽、落淚，並拜託大家「只要你們不放棄，我就不會放棄」。

與會黨內人士透露，柯文哲下午召開時長大約半小時的擴大會議，包含中央委員、選決會成員等幹部，其中，柯文哲大約發言7、8分鐘，其餘時間都是由黨員給予柯文哲鼓勵。

民眾黨也公開柯文哲與黨員視訊會議畫面，柯文哲解釋，他為何接受「藍白合」決定，他在近來環島行程中，到中南部與基層互動，發現很多人民都對生活有不安與痛苦，很多人一直告訴他，無論如何一定要讓民進黨下台，還有無黨籍議員告訴他，現在跟柯照相，若柯最後沒選贏，「我們選後都會被人家清算」。

柯文哲說，他也曾想辦法靠自己贏，但後來算一算，不管是三腳督、四腳督，只要在野沒整合還是很難贏，有時民調稍高時，也會遭遇各式各樣打擊，一直靠著自媒體想辦法突圍，最近黃珊珊告訴他，電視台已經下令封鎖所有廣告、新聞，花錢去買也不賣，不管民進黨打壓或國民黨牽制，都讓他發現很難靠自己獨力打贏。

柯文哲也說，以他的個性要拚就拚，「義無反顧拚一次，但這陣子想到下鄉行程……」，他接著開始忍不住哽咽，說老百姓焦慮的眼神，對他造成很大的壓力。

談及民調，柯文哲說，他們自己做的民調看了半年，他認為「柯侯」還是比「侯柯」多很多，當時朱立倫說要柯侯、侯柯，是不是要在統計範圍內讓他們？他心裡想說，到現在為止看過民調都贏啊，怎麼會有問題？所以才答應，不過，後來害競選總部的人都哭哭啼啼，都說要離職了，說他讓太多了。

柯文哲承認，在那之前，從來沒說「柯侯」比「賴蕭」或「侯柯」比「賴蕭」要讓，當然就說，要直接民調，沒有再讓統計誤差範圍內，其實最近發表的民調，他們還是領先，呼籲大家不要放棄，今明兩天若有接到電話民調，一定要大聲說出「唯一支持『柯侯配』」與「唯一支持柯文哲」。

最後，柯文哲再度開始清痰、哽咽，甚至拿起衛生紙擤鼻涕，柯文哲說，他從政以來，聽過最讓他感動的一句話是，「只要阿北不放棄，我們都不會放棄」，今天換他要拜託大家，「只要你們不放棄，我就不會放棄」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法