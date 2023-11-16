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與柯文哲一起上館長直播 黃國昌：看到藍白合結論有點驚訝

黃國昌與柯文哲一同登上「館長」陳之漢的直播節目，他說，第一時間看到藍白合結論有點驚訝，而且發現民調公司的線早已被預約滿。（截取自「館長惡名昭彰」直播）

黃國昌與柯文哲一同登上「館長」陳之漢的直播節目，他說，第一時間看到藍白合結論有點驚訝，而且發現民調公司的線早已被預約滿。（截取自「館長惡名昭彰」直播）

2023/11/16 21:35

相關新聞連結：
才宣布退出時力 黃國昌「無縫接軌」加入民眾黨

〔記者李文馨／台北報導〕前時代力量立委黃國昌今天（16日）下午遞交放棄時力黨籍申請書後，「無縫接軌」線上申請加入民眾黨，晚上8點還與民眾黨主席柯文哲一同登上「館長」陳之漢的直播節目說，第一時間看到藍白合結論有點驚訝，而且發現民調公司的線早已被預約滿。

藍白合底牌前天揭曉，由前總統馬英九、國民黨與民眾黨各推薦一位民調統計專家，檢視評估11月7日到11月17日社會各界公布的民調結果，及國民黨、民眾黨各提供一份內參民調的結果。雙方同意，若超過統計誤差，由勝者得1點，若在統計誤差範圍內，由「侯柯配」得1點。

針對藍白合結論，黃國昌說，第一時間看到藍白合結論有點驚訝，以民調來看，柯侯與侯柯比較，毫無鑑別力，若把柯與侯分別拉出來看，數字就會差很多；此外，看統計數字不能只看結果，要看不同變項，如性別、學歷等去交叉比對。

黃國昌說，藍白合宣布後，他赫然發現該段期間，民調公司的線早已被預約滿，柯文哲回，「預約還要時間」，黃國昌笑回，「你太天真了，別人已經準備好在等你了」，柯文哲抓頭回應，「當了30年醫生也沒被病人騙過啊，我也不會騙人。」

黃國昌也質疑，「年輕人做選票移轉並不簡單，若把柯放副總統位置，選票能移轉多少？」但既然已經簽名了，呼籲大家這兩天就回家顧電話。

黃國昌說，民進黨執政這8年，前4年沒有完成這些東西，他已經有點「受不了」，但2019年的時候，還是呼籲大家支持蔡英文，但是到今天，回顧這8年所發生的事情，無法監督制衡的狀況又再次發生，因此2024年他支持政黨輪替，支持聯合內閣的理念。

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