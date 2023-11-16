出席波蘭國慶酒會 吳釗燮：攜手對抗惡霸獨裁

外交部長吳釗燮應邀出席波蘭105週年獨立紀念日慶祝酒會並致詞。（外交部提供）

2023/11/16 20:36

〔記者楊堯茹／台北報導〕外交部長吳釗燮昨晚應「波蘭臺北辦事處」邀請出席「波蘭105週年獨立紀念日酒會」，外交部今天（16日）發布新聞稿說，吳釗燮致詞時表示，台灣與波蘭皆位於威權擴張的最前線，將持續攜手合作，抵禦暴政極權及惡霸獨裁對自由民主與世界和平穩定造成的侵擾與破壞。

吳釗燮首先感性指出，曾親訪華沙起義博物館（Muzeum Powstania Warszawskiego）目睹波蘭遭強權侵害的過往，對波蘭人民勇敢及堅定捍衛家園和自由的決心印象深刻，而台灣與波蘭皆位於威權擴張的最前線，將持續攜手合作，抵禦暴政極權及惡霸獨裁對自由民主與世界和平穩定造成的侵擾與破壞。

吳釗燮也代表政府向波蘭政府及人民表達誠摯賀忱，並指出，波蘭是我國於中東歐的重要夥伴，台波兩國在科技、能源、經貿、教育及資安等領域密切合作，雙邊關係堅實友好，中東歐融資基金更於今年首度通過奇美食品融資案投資波國企業，進一步強化我國與中東歐國家間的產業與經貿鏈結。

波蘭臺北辦事處處長高則叡（Cyryl Kozaczewski）致詞時表示，波蘭曾經歷外國占領及共產政權高壓統治，如今波蘭擺脫帝國主義、納粹及共產政權，堅定支持擁抱民主。波蘭肯定台灣對國際經濟及民主的貢獻，隨著歐盟於印太地區影響力的增長，台波關係也持續深化。

外交部指出，酒會特別安排台北愛樂合唱團演唱波蘭國歌，並由波蘭表演團體展現傳統民族舞蹈Krakowiak及Oberek，彰顯台波在文化、人文及各領域交流均緊密熱絡。

波蘭臺北辦事處處長高則叡（Cyryl Kozaczewski）邀請外交部長吳釗燮與在場嘉賓一同舉杯祝酒。（外交部提供）

外交部長吳釗燮（左2）、波蘭臺北辦事處處長高則叡（右2）、經濟部次長陳正祺（左1）與法務部長蔡清祥（右1）出席酒會並合影。（外交部提供）

波蘭表演團體展現傳統民族舞蹈Krakowiak及Oberek。（外交部提供）

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