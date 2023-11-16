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藍白合「裁判」出爐！3民調專家名單揭曉

侯柯配還是柯侯配？共同決定「藍白合」誰正誰副的3位民調統計專家名單今天曝光。（資料照，記者張嘉明攝）

侯柯配還是柯侯配？共同決定「藍白合」誰正誰副的3位民調統計專家名單今天曝光。（資料照，記者張嘉明攝）

2023/11/16 18:31

〔記者施曉光、黃靖媗／台北報導〕將共同決定「藍白合」正副總統搭檔組合方式的3位民調統計專家名單今天（16日）曝光，分別為前總統馬英九推薦的政大選研中心特聘研究員陳陸輝、民眾黨推薦的求真民調公司總經理關智宇、國民黨推薦的文化大學新聞系教授莊伯仲。

根據「藍白合」政黨協商會議共識，這3位專家將負責檢視評估本月7日到17日社會公布的民調結果，以及兩黨各提供1份內參民調結果，再由3人挑選出可供採計的民調，勝負差距超出統計誤差範圍的民調由勝者（「侯柯配」或「柯侯配」）得1點，誤差範圍內的民調就由「侯柯配」得1點，預定18日上午由馬英九基金會公布民調專家決定的藍白搭檔組合方式。

對於3位專家的名單，各方反應態度不同，民眾黨總統參選人柯文哲競辦發言人戴于文乾脆證實，就是推派關智宇，至於國民黨與馬英九基金會方面則都低調不願證實，但據了解，曝光名單無誤。

據指出，馬英九推薦的陳陸輝，專長為民意調查、政治行為、政治社會化、研究方法。國民黨推薦的莊伯仲為民調統計專家，也是中華傳播管理學會理事長。民眾黨推薦的關智宇從事民調工作已逾20年，主持過多項中央與地方政府及各大政黨選舉的民調專案，實務經驗豐富。

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