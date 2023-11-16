冷氣團來襲！氣象署：週六日清晨最冷 北部低溫約12至14度

冷氣團來襲，氣象署表示，週末假日清晨最冷，北部低溫約12度至14度。（資料照）

2023/11/16 17:12

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕大陸冷氣團來襲，中央氣象署預報員陳姵安表示，今（16）日冷空氣開始南下，今晚到明日清晨中部以北、宜蘭低溫會降到15度、16度左右；明日白天太陽出來雖然氣溫會稍微上升，不過北台灣高溫都不到20度且越晚越冷，週六及下週日清晨是最冷的時候，北部低溫約12度至14度，沿海空曠地區有機會降到10度。

陳姵安表示，今天在新竹以北、宜蘭地區及中部山區都有些降雨情況，中午過後乾冷空氣開始南下，各地水氣會減少、氣溫逐漸下降；今晚到明日清晨中部以北、宜蘭低溫會降到15度、16度左右，南部低溫也降到19度左右。

明日白天太陽出來後，氣溫有些微上升，不過幅度不是很明顯，陳姵安表示，明日北台灣高溫約18度、19度，中部20度至24度，南部25度、26度，基本上是會越晚越冷，週六及下週日清晨是這波冷氣團最冷的時候，北部低溫約12度至14度、中南部也只有14度至17度，局部空曠地區溫度會再低2度左右，有機會降到10度達發布低溫特報情況。

陳姵安表示，下週日白天起各地就會開始回溫，那天也是未來一週高低溫差最大的一天，各地溫差會來到10度左右，白天台北高溫可來到23度、中南部25度至27度。

陳姵安表示，下週台灣偏乾，各地天氣主要都是晴到多雲，僅下週二、下週三東半部水氣稍微增加，有零星短暫雨。氣溫方面，下週日起會逐日回升，一路到下週三時，白天北部高溫可到27度、中南部28度、29度左右，各地低溫回升到19度、20度左右。

冷氣團來襲，氣象署表示，週末假日清晨最冷，北部低溫約12度至14度。（圖：氣象署提供）

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