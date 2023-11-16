受刑人聲請在台北監獄設投票所 法院逆轉駁回確定

林姓受刑人聲請獄中投票，一審裁定桃選會應設投票所供其投票，桃選會提抗告，二審今天廢棄原裁定，駁回聲請確定。即桃選會抗告成功，受刑人聲請設投票所遭駁回確定。（資料照）

2023/11/16 17:00

〔中央社〕林姓受刑人聲請獄中投票，一審裁定桃選會應設投票所供其投票，桃選會提抗告，二審今天廢棄原裁定，駁回聲請確定。即桃選會抗告成功，受刑人聲請設投票所遭駁回確定。

受刑人能否在監所投票受到外界矚目，本件假處分抗告案，由二審最高行政法院受理，14日開庭邀請雙方到庭陳述，兩造律師聚焦爭執能否為受刑人量身訂做投票方式；案經最高行政法院今天評議後，裁定主文為，原裁定廢棄，聲請人聲請駁回。全案確定。最高行政法院尚未公布裁定理由。

全案緣於，中央選舉委員會定於明年1月13日辦理第16任總統、副總統選舉及第11屆立法委員選舉，林姓男子目前在台北監獄服刑，戶籍遷入北監。他主張是選舉權人，但先前未能實際行使投票權，函請中選會、桃園市選舉委員會於明年選舉時，在北監設置投票所。

中選會及桃園市選委會今年3月間函覆表示，監所戒護收容人外出前往監所所在地的投票所投票，涉及法務部權責；若在監所內設置投票所，屬於特設投票所，即選務機關針對特定身分選舉人，在特定地點設置投票所，是不在籍投票類型之一，考量監所情況特殊，於監所特設投票所，允應明文規範，以避免爭議。

林男認為，選舉投票日在即，仍難以行使投票權，向台北高等行政法院提起行政訴訟，並聲請定暫時狀態處分。北高行10月間裁准林男聲請，桃園市選委會提起抗告，案件由最高行政法院審理。

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