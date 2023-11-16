亂排逾800噸廢油泥汙染下水道 黑心廠商不法獲利逾3500萬被收押

士林地檢署外觀。（資料照）

2023/11/16 17:19

〔記者張文川／台北報導〕在台北市士林區經營「快通衛生工程行」的負責人童鈞毅，自2020年起承攬部分醫院或百貨美食街、食品業者的廢油泥清除、處理工作，卻分包給無照的廠商處理，恣意排放至下水道，嚴重污染環境，不法獲利逾3500萬元，檢調昨搜索雙北、桃園等10地，約談15人到案，訊後依違反廢棄物清理法聲押童鈞毅獲准；檢方另諭令其餘6人各10萬至50萬元交保，其中包括「鬍鬚張」於五股中央廚房的洪姓員工，以50萬元交保。

士林地檢署昨指揮調查局新北市調查處，會同新北市環保局，搜索台北市、新北市、桃園市等10處相關廠商，扣押犯罪工具10輛水肥車，約談各公司負責人、廠商、執行清運廢油泥人士等15人到案接受調查。

士檢指出，全案採團隊辦案，由檢察官林思吟指揮偵辦，共動員6名檢察官複訊涉嫌人，訊後認為童等人涉犯廢棄物清理法第46條第4款之「違法清除處理廢棄物」罪嫌，向士林地院聲請羈押禁見快通衛生工程行負責人童鈞毅獲准。

檢方並諭令6人交保，其中赫見「鬍鬚張股份有限公司」在五股中央廚房的洪姓員工，獲交保50萬元。其餘交保被告包括，某環保工程有限公司蔡姓員工蔡30萬元、某環保有限公司王姓負責人10萬元、某衛生工程行洪姓負責人10萬元、洪姓員工洪交保50萬元、某實業有限公司北區分公司潘姓負責人40萬元。

檢調調查，童嫌向新北市的醫院、百貨公司美食街回收廢油泥，再轉包給無照廠商，將廢油泥運至下水道排放，造成嚴重環境污染，檢調初估自2020年以來至少已非法清運800公噸廢油泥，不法獲利超過3500萬元。

檢調指出，目前市場行情，食品廢油泥清除、處理費用為每公噸3萬元，一般水肥投肥費為83.5元/公噸，黑心業者將污水直接排入下水道，或以水肥名義排肥，省卻大筆處理費，賺取暴利，全案仍有大量高濃度廢油泥去向不明，總規模恐高達1500公噸，由於涉案廠商眾多，檢調正擴大清查中。

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