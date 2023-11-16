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北市蘭州街喋血2死》疑尋仇反被砍 死者女友：他長期被霸凌

同為北市環保局大同區清潔隊員的高、王，在街道上大打出手。（記者王冠仁翻攝）

同為北市環保局大同區清潔隊員的高、王，在街道上大打出手。（記者王冠仁翻攝）

2023/11/16 16:37

〔記者王冠仁／台北報導〕今天清晨台北市蘭州街發生一起街頭喋血2死命案，同樣都在台北市環保局大同區清潔隊建成分隊工作的56歲高姓男子、58歲王姓男子，兩人疑似長期不睦，高今天清晨找來李姓、廖姓友人一起去找王談判，高、廖、王三人大打出手，其中高、廖送醫後不治。高的女友告訴警方，高與王兩人同事約2年，高疑不滿長期被王霸凌才撂人談判，沒想到卻丟了性命。

警方調查，今天凌晨4時許，高姓男子找廖姓、李姓友人助陣，他騎車載李，廖姓自行騎車，3人在蘭州街會合後，高打電話要住在當地的王男出來理論。王知道「來者不善」，出門時也「抄傢伙」，下樓後雙方說沒兩句就大打出手，高與廖拿出刀械反擊，李見狀則嚇得落跑。

轄區警方獲報趕到，發現王癱坐在地，高與廖則倒臥血泊，其中王送醫後命危，高、廖則雙雙傷重不治。

警方事後循線找到高的女友到案說明，她女友告訴警方，高與王兩人都在清潔隊工作，同事約2年，高過去多次抱怨長期被王霸凌，數日前兩人又爆發口角。今天凌晨時刻高只說要出門散心，沒想到卻是找人去向王理論。

李則說，他不認識王，不清楚高、王兩人有何過節，只是被高找去助陣，但他看到雙方拿出刀子互砍，嚇得隨即落跑。

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