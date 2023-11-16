習近平否認有攻台計畫 賴清德競總：打臉藍白操弄戰爭謊言

民進黨總統參選人賴清德（見圖）競選總部發言人郭雅慧表示，這代表國民黨、民眾黨所操弄的戰爭謊言，慘遭習近平狠狠打臉。（資料照）

2023/11/16 16:05

〔記者陳昀／台北報導〕針對中國國家主席習近平在「拜習會」上否認有2027或2035攻台計畫，民進黨總統參選人賴清德競選總部發言人郭雅慧表示，這代表國民黨、民眾黨所操弄的戰爭謊言，慘遭習近平狠狠打臉，直到登記前幾天還在密室協商、政治分贓的藍白參選人，操弄戰爭恐嚇，不會得到人民支持、也不會被國際認可。

郭雅慧指出，習近平於拜習會中的談話，狠狠打臉前總統馬英九所稱「明年大選是和平與戰爭的選擇」，也打臉國民黨侯友宜的「票投民進黨，全民上戰場」以及民眾黨柯文哲宣稱「2024選舉面臨戰爭危機，選錯人台灣就毀了」。

郭雅慧批評，近幾個月來，藍白兩黨不斷將選舉與戰爭做連結，意圖煽動人民恐懼達成自身的選舉利益，直到登記前幾天，還在進行密室協商、政治分贓的藍白候選人，一味操弄戰爭恐嚇台灣人民，不僅不會得到人民支持，也不會被國際社會認可。

郭雅慧表示，在拜習會中，美國總統拜登重申美國希望台海穩定、維持現狀的立場；對於2024年即將到來的這場選舉，拜登反對中國介入台灣的民主選舉，並呼籲中國克制在台海及周邊的軍事行動。

郭雅慧指出，這顯示台海和平穩定是國際高度共識，而賴清德是唯一最能守護台灣的總統候選人。無論是先前提出的「和平四大支柱行動方案」，獲得國際支持；亦或是針對16個領域提出了80條政見的國政藍圖，賴清德都是唯一一個提出具體可行策略，並堅定帶領國人向前走的候選人。

亞太經濟合作會議（APEC）於美國時間15日上午進行，期間美國總統拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平的「拜習會」，也在同時間進行。（路透）

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