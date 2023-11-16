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柯爆國民黨要花100億選舉 民進黨點名侯友宜：真的嗎？哪裡來？

民進黨發言人卓冠廷回應藍白合相關議題。（記者陳志曲攝）

民進黨發言人卓冠廷回應藍白合相關議題。（記者陳志曲攝）

2023/11/16 16:32

〔記者陳昀／台北報導〕民眾黨總統參選人柯文哲昨接受專訪時自爆，一開始被國民黨嘲笑要作正的「100億比較差不多」，柯還批「選一個總統要花100億，這個國家怎麼會有前途啊？」民進黨發言人卓冠廷今質疑，眼看「藍白合」在即，柯文哲這樣打臉自己實在諷刺，和慣用砸錢選舉的國民黨搭檔選舉，就是所謂的「新政治」？也請問國民黨侯友宜，柯文哲說的100億是真的嗎？你的100億從哪裡來？

卓冠廷指出，當柯文哲說國民黨跟他說選舉要花100億，請問侯友宜，柯文哲說選舉要花100億是真的嗎？身為千萬包租公，侯友宜去年獲得的政治獻金、選舉補助款收入及連任後的上班天數換算，一天爽拿65萬元，選舉若要花費100億，這錢要從哪裡來？過去國民黨陳學聖就證實過，2000年大選連戰競選總統時「花錢如流水」，花費超過120億，如此大筆的天文數字，請問國民黨是不是不花大錢就不會選舉？

卓冠廷表示，從1996年的開始總統民選以來，民主自由、公平公正公開的選舉，如今柯文哲竟爆出選舉要花費100億，請問這些錢要從哪裡來？難道要從新北市政府「提領」？還是從侯市長的小金庫「好日子愛心大平台」？呼籲侯市長，身為千萬包租公的侯友宜，請你誠實面對柯文哲的問題。

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