警政署與Whoscall合作 攜手阻詐騙侵擾、揪詐騙連結

警政署與Gogolook走著瞧股份有限公司（下稱Gogolook）成立「科技防詐巡守隊」，今舉行記者會宣傳。（記者邱俊福翻攝）

2023/11/16 16:21

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署今舉辦與Gogolook走著瞧股份有限公司（下稱Gogolook）成立「科技防詐巡守隊」記者會，宣布不僅合作拍攝防詐宣導影片，也將利用該公司Whoscall APP功能，協助用戶防制詐騙電話的侵擾，以及免費提供的「檢查連結」功能，幫助民眾揪出詐騙網路連結，降低被詐騙的風險，以共同守護民眾荷包。

警政署長黃明昭、刑事局長周幼偉、Gogolook董事長鄭勝丰、Gogolook董事楊應超今都出席活動，並特別邀請反詐騙大使、最美里長陳紫渝到場響應。

另Gogolook於活動中更加碼提供10萬組為期半年的Whoscall進階版服務，輸入「SCAMFREE165」就可兌換，進階版服務包括自動封鎖騷擾號碼、自動更新號碼資料庫、智慧分類簡訊及移除廣告功能，更能積極防制詐騙。

警政署表示，經統計112年1月1日至10月31日65歲以上民眾遭受詐騙案件數有3507件、4萬9156人，相較去年同期有上升趨勢，又高齡民眾一般較不擅長使用科技工具查證，易淪為詐騙犯罪受害者，而Whoscall APP的「檢查連結」功能，自112年5月檢查連結功能上線以來，已幫助用戶檢查逾15萬次陌生連結的風險性，更揪出超過11%的詐騙連結，「165」反詐專線則不定時會提供及公布民眾通報假投資網站的連結，讓檢查連結的資料庫更加完整。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法