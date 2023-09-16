喊義務教育向下延伸到5歲 柯文哲：2024當選就開全國教育會議

柯文哲出席台北市教育體育台灣選哲之友會，提出教育政策藍圖，以「創新平權、在地國際」為目標，他主張5到18歲實施「義務教育+準義務教育」，落實教育平權。（記者塗建榮攝）

2023/09/16 20:22

〔記者施曉光／台北報導〕民眾黨總統參選人柯文哲今天（16日）下午出席「台北市教育體育台灣選哲之友會」成立大會，提出教育政策藍圖，以「創新平權、在地國際」為目標，他主張5到18歲實施「義務教育+準義務教育」，落實教育平權，其中，義務教育向下延伸到5歲。

柯文哲還主張制定「學校午餐專法」，組成跨部會「私校發展處理小組」，公開透明處理私校退場問題，體育署改制為部級單位。他承諾，如果當選總統，在2024年立刻召開「全國教育會議」，邀集各方專家學者、團體、學校及教育行政機關等代表，針對各項教改事項，全面性檢討。

柯文哲說，教育是社會階層往上流動的重要途徑、窮人翻身的最後機會，應秉持多元融合、弱勢關懷，台北市最早在學校推廣「共融式遊具」，讓小朋友從小知道不是每個人身心狀況相同，但我們要盡力讓所有不同的人在社會好好生存。

他說，固然台北市在教育政策有很多成績，但台灣教育仍有很多問題，多元入學的學習歷程檔案，本來要達到多元入學，但讓窮人更沒辦法翻身，他身為台大教授，知道光是台北市大安區就占新生很高的比率，「108課綱」也仍有不少待改進，另外，高中、大學課程銜接不良，高中階段把本土語言列入必修，打亂課程安排，原本是很好政策的雙語教育，但師資、教材準備不夠，還有城鄉、富貧差距，數位落差問題。

柯文哲批評，多年來民進黨執政對教育只是大撒幣，私大學生補助3萬5000元，不是說補助不對，但動機不良，因為每個學生發3萬5000元，無法避免私校倒閉，問題在於少子化，而且民進黨執政把黑手伸進大學，將來教育史上會被記上一筆。

柯文哲強調，他對教育政策有「創新平權、在地國際」精神，創新是台灣唯一的出路，平權才能讓教育達到社會階層流動，自己當台北市長時推廣智慧校園，讓所有學生可使用網路，全台北市236所中小學有校園光纖、免費Wi-Fi、教室有85吋觸控螢幕，小學3年級以上有平板，透過「酷課雲」連結北市圖40萬冊電子書，這是「網路人權」，教育才能真正是窮人翻身最後機會。

柯文哲主張，義務教育往下1年到幼兒園，落實高中職的義務教育，5到18歲實施「義務教育+準義務教育」，幼兒園公共化推廣比率應從他在台北市任內的70％提升到75％，並降低師生比，2歲班要降到1:7，3到6歲班要降到1:12，他並強調，幼兒園教保員要有久任津貼、薪水拉高，才能提升幼兒園品質、雇到好的教保員。

柯文哲還提出比照日本、南韓建立「營養午餐專法」，並務實處理私校退場，目前教育部體育署應該要拉到行政院一級部會，才有利台灣未來體育發展，還要產業化、企業化，讓企業有更高誘因如稅賦減免，支持體育活動。

柯文哲出席台北市教育體育台灣選哲之友會。（記者塗建榮攝）

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